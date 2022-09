Cooperativas de crédito oferecem soluções para municípios com baixa bancarização

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de setembro de 2022.

O cooperativismo de crédito vem crescendo no país nos últimos anos e um estudo desenvolvido pelo Sicredi, instituição presente em todos os estados e Distrito Federal e com mais de 6 milhões de associados, aponta que o modelo de negócio vem se destacando ao promover inclusão financeira e levar serviços financeiros completos aos locais onde as demais instituições não estão presentes.

O terceiro estudo da série “Benefícios do Cooperativismo de Crédito” avaliou a atuação dos bancos privados, públicos federais e regionais, e instituições financeiras cooperativas entre 2010 e 2018, gerando índices que mostram o nível de dificuldade para a atuação física das instituições em cada município e como elas se comportam nesse cenário. Os resultados trouxeram evidências de que, comparada às demais, a rede de atendimento cooperativo está em locais de mais difícil bancarização, ou seja, em regiões que são mais complexas para a rede bancária conseguir operar.

“Há áreas em que ainda não temos agências físicas, por isso oferecemos nossos produtos e serviços por meio dos canais digitais, seguindo as novas tendências e hábitos de consumo. Desse modo, podemos proporcionar a inclusão financeira em várias frentes e nas diversas localidades”, afirma Ricardo Passos, diretor de Desenvolvimento da Central Sicredi Norte/Nordeste.

Presente em dez estados, 1.226 municípios e com presença física em 87 cidades, a Central Sicredi Norte/Nordeste também possui uma carteira de crédito de 5,4 bilhões em operações de diversas linhas liberadas na região, e um resultado de R$ 83 milhões somente no primeiro semestre de 2022, o que mostra que houve crescimento na concessão de crédito e um consequente aumento no estímulo ao desenvolvimento das regiões de atuação.

Cooperação na Ponta do Lápis

Por meio do programa “Cooperação na Ponta do Lápis”, que tem o propósito de cooperar para uma vida financeira sustentável, o Sicredi também leva Educação Financeira para regiões onde está presente, impulsionando, assim, o crescimento dos associados e das comunidades e contribuindo para uma sociedade mais próspera.

O Programa, que somente de janeiro a julho deste ano realizou 62 ações nos estados do Nordeste e no Pará, se desdobra em conteúdo para diferentes públicos e tem metodologia própria apoiada nos conceitos da psicologia econômica e das ciências comportamentais, considerando questões emocionais envolvidas na tomada de decisão e auxiliando na busca do equilíbrio financeiro.

O programa ainda possui parceria com a Mauricio de Sousa Produções, responsável por uma série de educação financeira com seis gibis e seis histórias em vídeo da Turma da Mônica que explica temas como a origem do dinheiro, orçamento familiar e como funcionam compras à vista ou a prazo. Além dos gibis e vídeos, também existem vários conteúdos especiais que ajudam as crianças a entender ainda mais sobre o assunto.

Presença das instituições financeiras

Segundo levantamento produzido pela Sicredi, nos dez estados de atuação da Central Norte/Nordeste (nove do Nordeste e mais o estado do Pará), apenas 901 dos 1.938 municípios da região contam com a presença de instituições financeiras, o que, em porcentagem, mostra que ainda existe uma grande oportunidade de expansão e oferta de soluções que atendam às necessidades de pequenos e micros empresários nessas regiões, contribuindo com o desenvolvimento local.