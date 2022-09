Quais estratégias considerar na retomada dos eventos corporativos presenciais?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de setembro de 2022.

Após um longo hiato por conta das medidas de quarentena e isolamento social para conter a pandemia de Covid-19, os encontros presenciais de diferentes segmentos vêm sendo retomados no Brasil. Exemplo disso, uma estimativa da Abrape (Associação Brasileira de Promotores de Eventos) prevê que 590 mil eventos sejam realizados no país em 2022. O mercado é responsável por 4,32% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

Ademais, dados da pesquisa “Tomada de Informações – Impacto Coronavírus em Viagens e Eventos Corporativos”, realizada pela Alagev (Associação Latino Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas), indicam que o setor de eventos corporativos deve contribuir para a retomada.

Em 2021, com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e no mundo, a receita do turismo de negócios nacional chegou a R$ 48,6 bilhões – um acréscimo de 46% frente ao ano precedente. Apesar da expansão, a soma está 47,6% abaixo do faturamento registrado em 2019, conforme publicado pelo site Bem Paraná.

Para Thamara Rodriguez, publicitária da Made By Hands – Chocolate and Coffee, empresa que atua com cápsulas de chocolate, em tempos de retomada de eventos corporativos presenciais, as empresas podem – e devem – empreender uma série de estratégias para a melhor organização de encontros como inaugurações, workshops, oficinas, palestras, convenções, seminários, feiras e road shows.

“A melhor estratégia para a retomada dos eventos pós-pandemia é se mostrar atento aos cuidados de higienização, protocolos e recomendações estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) no momento do atendimento ao cliente”, diz ela. “Vale adotar medidas como evitar contato próximo e proteger todos os insumos necessários para a elaboração de cada copo servido das cápsulas, por exemplo”, complementa.

Experiências degustativas exigem atenção

Para Thamara Rodriguez, a atenção à questão dos “comes e bebes” de um evento corporativo pode contribuir para o sucesso de uma organização. “Quando estamos dentro do cenário corporativo, até um simples café preto exige uma diferenciação”, exemplifica. “Entre outros recursos, é possível agregar valor com produtos que tenham olfato e paladar marcantes”.

Ela destaca que o investimento em experiências degustativas pode somar a um evento em um espaço comercial: “Em um comércio, além de acrescentar todo um charme com a sua apresentação, um espaço com comidas e bebidas acaba segurando o cliente por mais tempo na loja, o que ajuda o vendedor a adicionar mais peças na hora da venda”.

Neste ponto, a publicitária da Made By Hands – Chocolate and Coffee afirma que é recomendado investir na praticidade que itens como cápsulas de cafés, achocolatados e cappuccinos possibilitam.

“Não basta oferecer um produto qualquer: o elemento certo contribui para a agilidade na organização do evento e na praticidade para o público. Além do mais, vale buscar empresas que ofereçam soluções completas, como montagem de cenário, organização de equipes e entrega dos produtos já prontos para servir”, recomenda Thamara Rodriguez.

Para mais informações, basta acessar: https://www.mbhchocolateandcoffee.com.br/