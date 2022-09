Consulta online com nutricionista é eficiente?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de setembro de 2022.

Na Vibe Saúde, além do atendimento a pacientes com sintomas gripais, o maior volume de demandas em 2022 foi para pessoas com queixas de dor de cabeça ou diarreia. “Além de contribuir com os custos de deslocamento, em muitos lugares no Brasil o acesso a um bom nutricionista ainda é limitado. A consulta online ajuda na solução para diversos problemas de saúde, incluindo problemas nutricionais”, diz Fernanda Brunacci, nutricionista da Vibe Saúde.

Brunacci explica como uma nutricionista avalia um paciente via telemedicina. “O atendimento nutricional remoto acontece de maneira muito parecida com o modelo convencional. A nutricionista irá falar sobre os objetivos do paciente, ou seja, sobre o motivo pelo qual o atendimento foi agendado. Também irá conversar sobre os diferentes estilos de vida dos que estão realizando a consulta, englobando os hábitos alimentares, rotinas, exercícios, doenças e os gostos e preferências alimentares de cada um.”

A nutricionista detalha. “Após a consulta, podemos montar um plano alimentar personalizado, de acordo com as metas do paciente e que respeite o paladar e particularidades da vida de cada um, as rotinas e as necessidades nutricionais.”

Sobre a Vibe

A Vibe Saúde possui uma base de mais de 1.4 milhão de clientes. Desde julho de 2020, a startup já captou mais de R$ 100 milhões de investimento liderado pelo fundo de investimento sueco, Cardo Health. Em maio deste ano, anunciou R$ 35 milhões de investimento na área de saúde da mulher.

A startup oferece em seus serviços atendimentos clínicos e psicológicos com mais de 10 especialidades. A empresa também oferece serviços personalizados para empresas nos segmentos B2B e PME.

Recentemente, passaram a fazer parte do Conselho Administrativo ou Consultivo da Vibe: Arthur O’Keefe (CEO da Bamboo Capital Markets, com longa passagem como executivo responsável por investimentos da Móvile), Eric Engellau-Nilsson (CEO da Norrsken Foundation, um dos mais importantes fundos de investimento ESG na Europa), e Masha Feigelman (ex-sócia da prática de saúde da McKinsey na Europa e Co-CEO da Cardo Health, investidora na Vibe Saúde.