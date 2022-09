Com o mercado de alumínio em alta, franquia de serralheria chega ao Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de setembro de 2022.

A indústria brasileira de alumínio tem uma participação média de 6% no PIB industrial, gerando um faturamento de cerca de R$ 88 bilhões por ano e milhares de postos de trabalho, segundo dados de 2020 levantados pela Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

Em 2021, o consumo total de produtos de alumínio no país alcançou 1,5 milhão de toneladas, o maior volume registrado desde 1972, quando a apuração da pesquisa começou. O destaque ficou com o segmento de chapas de alumínio, que alcançou o volume recorde de mais de 800 toneladas. Do total de produtos consumidos, 88% (1,3 milhão de toneladas) foram produzidos no Brasil, um aumento expressivo de 10,6%. As importações acompanharam a alta, com crescimento de 12,7% ante 2020.

A projeção da associação é que o setor continue com desempenho positivo, alcançando um consumo doméstico 4,9% maior que 2021, somando 1,6 milhão de toneladas, o que seria um novo recorde para o setor. “A indústria brasileira de alumínio está preparada para responder ao aumento da demanda e seguirá investindo para ampliar a sua capacidade de produção. O setor prevê, até 2025, um aporte aproximado de R$ 30 bilhões para a construção de novas plantas industriais e modernização das já existentes; diversificação da matriz energética e aumento da autogeração de energia, dentre outras ações”, falou a presidente-executiva da Abal, Janaina Donas.

Franquia Mundo Serralheiro expande como franquia

De olho nesse mercado, a empresa Mundo Serralheiro anunciou a expansão da empresa com o modelo de franquia. A modalidade de negócio permite que os empreendedores que desejam ingressar nesse mercado, comecem com um modelo já formatado e estruturado.

“O franqueado terá uma loja própria e nós da franqueadora vamos fornecer todos os materiais necessários para o negócio, desde chapas até acessórios, assim ele não precisa se preocupar com a parte de suprimento e logística. A principal vantagem do modelo de franquia é a transmissão de conhecimento e suporte que o franqueado pode ter ao longo da sua jornada profissional”, explicou Trajano Neto, gestor da divisão de laminados do Mundo Serralheiro.

A franquia Mundo Serralheiro quer se posicionar no mercado como um local em que as pessoas encontram tudo o que precisam de materiais de alumínio. A ideia é expandir nos próximos anos para todos os estados brasileiros.

Para mais informações, basta acessar: www.mundodoserralheiro.com.br