Passivo trabalhista é fator fundamental nas análises de valuation

* Por: DINO - 5 de setembro de 2022.

Valuation significa avaliação de empresas, no jargão econômico. Trata-se de termo original em inglês mas amplamente utilizado no mundo todo. No Brasil, não é diferente. Mas quem deseja saber o real valor de uma empresa? Os proprietários, evidentemente, e também investidores, sempre à cata de bons negócios.

São muitas as metodologias utilizadas para avaliar o valor de uma empresa. Mas não se trata de ciência exata, pois conta muito a percepção do mercado, além de fatores como fluxo de caixa, patrimônio físico e outros. Um dos pontos que não podem ser negligenciados numa análise é o assim chamado passivo trabalhista: falta de cumprimento das obrigações com funcionários: recolhimento de encargos sociais e pagamento de benefícios obrigatórios por lei.

“O passivo trabalhista é fundamental quando se procura identificar o valor de uma empresa”, afirma Eduardo Peres, sócio-executivo da GlobalTrevo Consulting, empresa de atuação nacional especializada em valuation, business plan, pesquisa de mercado, reestruturação empresarial e captação de recursos em bancos de fomento. Economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Economia pelo IBMEC, Peres trabalhou em Relações com Investidores da Medial Saúde, desenvolvimento de novos negócios do Grupo Abril, da Globex S.A. (Ponto Frio) e como auditor na PricewaterhouseCoopers.

A GlobalTrevo atua em todos os segmentos e atende também empresas pequenas, como startups. “Noto diferenças em alguns setores, como saúde e logística, quando o foco é passivo trabalhista. Existem bonificações extras que fogem à legislação trabalhista. No caso de médicos e enfermeiros, é comum o contrato via PJ (pessoa jurídica). Então buscamos sempre os pareceres de advogados e contadores para analisar esse aspecto”, observa do economista.

Mas o valuation não é usado apenas na hora de vender ou comprar. “Saber o valor de mercado da empresa é importante sempre. Daí muitas empresas se valem dessas análises sistematicamente”, acrescenta Peres. Em geral, ainda segundo o especialista, são analisados os dados relativos aos cinco últimos anos na vida da empresa, mas também as perspectivas do mercado. Anualmente, a GlobalTrevo atende mais de 100 empresas, realizando 150 projetos.

Benefícios

De acordo com o Sebrae, calcular o valuation permite:

– Identificar as características valorizam a empresa;

– Entender aspectos que a fazem valer menos;

– Saber quanto pode ser investido;

– Entender o crescimento ao longo dos anos;

– Negociar, de forma justa, o valor da empresa com o societário.

Calculando o valor, ainda de acordo com o Sebrae, a empresa é capaz de gerar fluxo de caixa livre futuro? Se a resposta for sim, significa que o empreendimento tem valor. Fatores como solidez da marca, posicionamento, imagem e patente também são componentes do valor do negócio.

Amostra

Para Antonio Carlos Alvim de Macedo, CEO da Macdata Tecnologia, agilidade e dados à mão fazem toda a diferença quando o conhecimento do passivo trabalhista entra no jogo de uma negociação de compra e venda de empresas. “O ideal é que o passivo jurídico seja levantado por empresa qualificada a fim de que se possa evitar erros e prejuízos futuros. Geralmente, existe urgência para a obtenção dos números.”

Em alguns casos “é possível fazer por amostragem, ou seja, calcular 20% dos processos em andamento e utilizar os resultados para estimar os 80% demais aplicando uma série de parâmetros. Sempre com apoio de softwares e equipes treinadas”, conclui o executivo da Macdata.