Canal da Instituição Nova Acrópole Brasil alcança 1 milhão de inscritos

* Por: DINO - 6 de setembro de 2022.

O canal da Organização Nova Acrópole Brasil alcançou 1 milhão de inscritos no YouTube com vídeos longos e temas que passam longe dos trending topics. Ao longo de 14 anos, a instituição incentiva, por meio de suas palestras que acontecem gratuitamente em mais de 85 sedes no país, a disseminação da sabedoria quanto à filosofia, à cultura e ao voluntariado. Cada uma delas tem duração média de 40 a 60 minutos – para os parâmetros da plataforma de streaming, vídeos com mais de 10 minutos já são considerados longos.

Hoje, o canal acumula 32,3 milhões de horas de palestras, drops, comentários sobre obras, entrevistas e lives disponíveis no YouTube que já somam mais de cem milhões de visualizações.

“A presença na internet ao longo desse tempo também é fruto de um esforço por parte de voluntários que se mobilizaram para aproveitar todo o conhecimento daqueles que souberam viver humanamente bem – os filósofos de diferentes culturas e tempos – e presentear as pessoas de forma simples, vivencial e prática”, afirma a filósofa Lúcia Helena Galvão Maya, professora voluntária de Nova Acrópole há 33 anos e palestrante da maior parte do conteúdo disponibilizado no canal.

O trabalho voluntário foi iniciado juntamente com a aluna Luana Le Roy, inicialmente com a postagem das palestras que integravam o acervo da organização, gravadas em DVD.

Utilizar a internet como instrumento de educação e reflexão por meio da produção de conteúdo audiovisual é uma alternativa válida tanto para instituições educacionais, quanto para profissionais de determinadas áreas que desejam compartilhar o conhecimento e é com esse objetivo que a Organização Nova Acrópole Brasil desenvolve e veicula seus conteúdos no YouTube.

Para saber mais, basta acessar: www.acropole.org.br