O metaverso promete revolucionar o futuro da indústria

* Por: DINO - 6 de setembro de 2022.

Desde que o Facebook – agora chamado Meta Platforms Inc. – apresentou o conceito de metaverso, várias inovações têm surgido em torno dessa tecnologia. O termo se refere a uma verdadeira revolução que promete impactar em diversos setores, nas fábricas, essa é uma realidade que começa a trazer impactos.

Aloisio Arbegaus, Diretor Comercial da Teclógica, explica que o princípio de metaverso pode parecer complexo, mas é o resultado de mudanças tecnológicas que já vinham acontecendo. “No que se refere à indústria, inovações como os gêmeos digitais ajudam a exemplificar que a modernidade já vem adentrando esses espaços com muita força”.

Logo, pode-se definir o metaverso industrial como toda a gama de opções que passa a se formar em torno da utilização de realidade virtual. Seja para prever comportamentos ou testar produtos. Por meio dessa tecnologia, é possível simular a cadeia de produção e o desempenho da indústria para obter indicadores.

Impactos do metaverso

Quando questionado sobre como a nova realidade pode impactar o futuro da indústria, Aloisio afirma que, nesse sentido, o metaverso industrial representa uma economia de tempo e de dinheiro para as fábricas. “Com ele, testes físicos podem ser simplificados e simulados de diferentes maneiras antes da fabricação de um protótipo”.

Outros impactos estão relacionados a segmentos variados, como o caso da venda de terrenos virtuais, um tipo de investimento até então inimaginável. Mas a previsão de lucro para este setor está calculada em até R$ 3 trilhões até 2025. Essa estimativa explica a relevância do processo para a economia mundial.

Gigantes da indústria, como a Hyundai Motor e a Unity recentemente anunciaram parceria para construir uma meta-fábrica até o final de 2022. O projeto será um gêmeo digital de uma fábrica inteira, suportado numa plataforma metaverso. Assim, possibilitará a simulação da manufatura virtualmente e a resolução de problemas mesmo de forma remota.

Benefícios para o setor industrial

Com a influência do metaverso nas relações humanas, a tendência é que novas profissões sejam criadas. Muitas especialidades terão que passar por atualizações, a fim de compreender como empregar essa nova cultura em sua rotina de trabalho. Para se ter uma ideia, um estudo constatou que profissões ligadas à tecnologia na indústria serão responsáveis por cerca de 767,5 mil oportunidades de trabalho nos próximos 10 anos.

Além disso, ao permitir uma visualização macro e imersiva do que ocorre, será possível identificar e prevenir problemas com mais assertividade. Com um gêmeo digital, os gerentes poderão resolver impasses mesmo quando não estiverem nas indústrias. Assim, haverá maior flexibilidade e controle na gestão.

“Outros recursos tecnológicos estão ajudando a modernizar o setor, ganhando agilidade, controle e produtividade. O 5G, por exemplo, terá uma função especial ao promover maior possibilidade de contato com o metaverso. É ele que possibilitará acompanhar tudo com maior mobilidade e velocidade neste novo cenário”, finaliza Aloisio.

*Assinado por: Aloisio Arbegaus, Diretor Comercial da Teclógica