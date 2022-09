Em operação inédita, Monte Carlo capta R$ R$ 130 milhões por meio do FIDIC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de setembro de 2022.

A rede de postos Monte Carlo, com mais de 40 anos de história e sede em São José do Rio Preto, na região Noroeste Paulista, comemora uma importante conquista: ser a primeira rede do setor varejista de combustíveis a entrar no mercado de capitais com R$ 130 milhões captados, no mês de agosto, por intermédio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) próprio, com assessoria da Captalys, empresa de soluções financeiras, tecnológicas e operacionais, especializada em crédito.

“De forma geral, o mercado financeiro está muito afastado das empresas que estão promovendo e apoiando a economia real. Ao trazer investidores para o seu segmento de atuação, o Grupo Monte Carlo mostra que está muito bem estruturado, se desenvolvendo e profissionalizando o setor. É a primeira vez que uma rede de postos faz uma captação de FIDC. É uma quebra de paradigma e nós somos especialistas nisso”, diz André Pina, sócio-diretor da Captalys.

Segundo o CFO da rede, Gustavo Pietro, a decisão foi tomada com base em estudos técnicos, após entender que seria o caminho ideal entre tantas opções disponíveis no mercado financeiro. “A tradição nos dá suporte e expertise para inovarmos sempre. Essa captação nos garante melhor eficiência financeira, aumentando nossa liquidez, ampliando nosso capital de giro e nos dando condições para alcançarmos os objetivos do nosso planejamento. Este ano, nossa receita atinge o patamar de aproximadamente R$ 2,2 bilhões/ano, com litragem mensal próxima de 50 milhões de litros de combustível. No próximo ano, nossa ideia é fazer uma nova oferta ao mercado, buscando novos investidores, que, com nossa gestão, eficiência e transparência, passarão a enxergar as vantagens e oportunidades deste setor. O Brasil bateu recorde na venda de combustíveis no ano passado, totalizando 139,5 bilhões de litros, o maior volume de uma série histórica iniciada no ano 2000 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)”, explica.

De acordo com o CEO da Monte Carlo, Eduardo Munhoz, a rede se posiciona entre as maiores do Brasil com 70 unidades rodoviárias e urbanas, na região Sudeste e Sul, representando as distribuidoras Raízen/Shell, Vibra energia/Petrobras e Ipiranga.

“Até 2024, nosso plano de expansão contempla novas unidades nas regiões Centro-oeste, Norte e Nordeste, sempre com um conceito inovador de negócio por meio de complexos rodoviários e malls urbanos nos postos, unindo importantes marcas renomadas como Grupo Madero, Frango Assado, Pizza Hut, KFC, Grupo Pão de Açúcar, Bobs, Drogaria São Paulo, Droga Raia entre outras, a um serviço de atendimento de excelência. O planejamento estratégico da rede prevê até 2024 um faturamento superior a R$ 5 bilhões, com projeção de cerca de 700 milhões de litros de combustível comercializados por ano e 100 unidades em operação”, afirma.