Empresa paulistana promove safári fotográfico no Pantanal

* Por: DINO - 8 de setembro de 2022.

Maior planície alagada contínua do mundo, o Pantanal tem mais de 138 mil quilômetros quadrados de extensão apenas no território brasileiro, segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). No país, o bioma está situado entre o sul do estado do Mato Grosso, onde detém 35% do território, e o noroeste de Mato Grosso do Sul, onde ocupa 65% da área total.

O bioma reúne paisagens cinematográficas com uma flora constituída por plantas migradas do Cerrado, da Amazônia – como a camalote-da-meia-noite e a vitória-régia, do Chaco e da Mata Atlântica, além de espécies raras endêmicas.

Já a fauna inclui animais como onças-pintadas – o maior felino das Américas -, 85 espécies de répteis – como os jacarés -, 463 espécies de aves – como tucanos, araras, tuiuiús e carões -, 35 espécies de anfíbios e 263 espécies de peixes – como pacus, pintados, bagres, traíras, dourados, piaus e jaú -, ainda de acordo com a Embrapa.

Neste cenário, uma empresa paulistana lançou uma experiência imersiva de fotografia no Pantanal brasileiro entre os dias 8 e 12 de outubro. Segundo Ludimila Freitas – diretora de marketing e vendas da Espaço da Fotografia e fotógrafa responsável pela viagem -, a imersão no Pantanal abrange um roteiro para aprender a fotografar desde o nascer do sol, além de praticar fotos noturnas.

Ela conta que a empresa deu início às viagens fotográficas em 2009 com uma imersão em Cuba. Desde então, realiza viagens nacionais e internacionais anualmente para lugares como a Patagônia, na Argentina, e o Deserto do Atacama, no Chile.

“A imersão no Pantanal, especificamente, foi planejada para quem busca aprender a fundo sobre a luz e como ela muda durante o dia, além de todas as possibilidades de fotos quando estamos sem a iluminação ideal”, afirma.

A diretora de marketing e vendas da Espaço da Fotografia afirma que o acompanhamento de um fotógrafo profissional pode fazer a diferença para quem está aprendendo a fotografar.

“Mais do que aulas de fotografia, em viagens fotográficas como esta, os alunos devem contar com o suporte de um fotógrafo para guiá-los durante toda a jornada de aprendizado”, afirma Freitas.

Para mais informações, basta acessar: https://www.espacodafotografia.com.br/viagem