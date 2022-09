Semana ABIHPEC de Mercado 2022 debate as transformações na indústria de HPPC

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 8 de setembro de 2022.

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apresentou a programação da Semana ABIHPEC de Mercado 2022, que será realizada de 12 a 16 de setembro, em formato 100% virtual e gratuito. O evento contará com palestras de representantes de importantes institutos de pesquisa, além da presença de grandes líderes do mercado.

O tema central será “A indústria de HPPC: a transformação e a realidade sem filtros – como o cenário e os impactos atuais estão transformando o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos”.

A programação abordará, das 10h às 12h, diariamente, temas de impacto para o mercado de HPPC, como a chegada do metaverso, o cenário econômico e o comportamento do consumidor; a importância do entendimento sobre as gerações de consumidores; a biotecnologia como alternativa para a produção; a diversidade, a inclusão e a equidade em ascensão, além da quebra de tabus e o abandono a de estereótipos antes enraizados na sociedade, entre outros temas relevantes para o setor e a sociedade.

Para a edição de 2022, já estão confirmadas as participações de Guilherme Machado (Euromonitor) Felipe Martins (NPD), (Qualibest), Camila Toni (ALS Perception), Liliah Angelini (WGSN), Iza Dezon e Vânia Goy (Dezon), Gaia Prado (Peclers Paris), Fernanda Pigatto (Beautystreams), Amanda Caridad (Mintel), Renato Meirelles (Locomotiva), além de representantes das empresas Boticário, Chemyunion, Coty, Dinaco, Johnson & Johnson, L’Oréal, Natura, Payot e Unilever.

Realizado no formato online desde a pandemia, a Semana ABIHPEC de Mercado é considerada um marco no calendário do setor de HPPC, aproximando dos profissionais da indústria, das áreas de pesquisa, desenvolvimento, regulatório e demais interessados no universo da beleza, higiene e cuidados pessoais, as principais tendências de consumo e inovação do Brasil e do mundo.

Para se inscrever na Semana ABIHPEC de Mercado 2022, basta acessar: https://abihpec.org.br/agenda_abihpec/semana-abihpec-de-mercado-2022/