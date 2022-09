Criador do termo Growth Hacking vem ao Brasil para evento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

A Growth Conference Brasil, principal evento de Growth, Marketing e Vendas da América Latina, realizado pelo Streaming EventPlay com correalização da StartSe, Growth Hackers Global e Nexforce, terá sua 5ª edição presencial. O evento, que acontecerá nos dias seis, sete e oito de outubro, vai reunir grandes especialistas como Sean Ellis, criador do termo “Growth Hacking” e autor do livro Hacking Growth; Aaron Ross, responsável pela metodologia Cold Calling 2.0 e autor do livro Receita Previsível; além de diversos outros grande nomes nacionais do mercado.

A conferência contará com uma feira de negócios envolvendo mais de cinquenta marcas, sessão de autógrafos, além de cafés para networking, estante do conhecimento com editoras, round tables, praça de alimentação e um happy hour no encerramento do evento.

Para os clientes premium e as personalidades presentes no evento haverá uma área VIP e uma área BLACK, com benefícios e experiências exclusivas para os convidados, além de cobertura da imprensa e transmissões de edições especiais de diversos grandes podcasts de negócios do Brasil.

A programação de conteúdos do evento é direcionado a líderes executivos, gestores de médias e grandes equipes, agências e consultores no setor de Marketing e Vendas. A proposta principal da conferência é ajudar estes profissionais a enfrentarem o momento de “crise” do mercado e estruturar estratégias e metodologias para acelerarem o crescimento de suas empresas e carreiras.

A lista de experts do evento é diversa e trata de assuntos do básico ao avançado, palestrantes como Tayara Simões, CEO da NZN; Fernando Vitti, CEO da NEXFORCE; Emília Chagas, Head de Estratégias da Growth.Software; Flávio Valiati, Head de Vendas da Databricks; Dener Lippert, CEO da V4 Company, Camely Rabelo, Co-Founder da Escola Exchange, Raphael Lassance, Co-Founder da GrowthTeam,, Luciana Lancerotti, CMO da Microsoft, Carlos Bush, Sócio do Grupo Primo, entre muitos outros formam um line up de peso que trará conteúdos altamente relevantes para os convidados.

Além das palestras, o evento contará com diversas atrações:

Com mais de 40 marcas presentes trazendo as principais soluções, ferramentas e canais de mídia que vão ajudar a acelerar o crescimento de empresas;

Um espaço especial contendo os principais livros e cursos online de marketing e vendas disponíveis no mercado;

2 grandes estações do melhor café do mundo (de minas gerais) estarão montadas no meio da feira, para networking entre os profissionais presentes;

Sean Ellis e Aaron Ross estarão disponíveis presencialmente para autografar os seus livro e tirar fotos com o público;

Nas área premium do evento, além de personalidades e grandes especialistas, a conferência vai contar com a cobertura de vários veículos de imprensa conhecidos no mercado de negócios;

No fechamento do evento o encerramento ficará por conta de uma banda e DJ.

A Growth Conference acontece desde 2018 e até então mais de 150 mil profissionais e mais de 5.000 empresas já estiveram presentes nas edições anteriores. Sempre preocupados com a curadoria do conteúdo e trazendo os principais especialistas da área, este ano o evento promete experiências de alto nível.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial da conferência e já se encontram no último lote, que vai até 30 de setembro de 2022:

Para maiores informações, acesse: https://growthconf.com.br/