Empresa de mármores e granitos celebra 32 anos e projeta crescimento

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

Um casal de empreendedores tinha em mente transformar suas ideias em um negócio próspero. Desde então, já se passaram 32 anos de existência da empresa, atuante no segmento de mármores e granitos. A empreitada começou as atividades em 1990, em São Bernardo do Campo, no coração do ABC Paulista, onde continuam até hoje.

“O segmento de marmoraria é um tanto peculiar. O cliente não quer apenas pedir uma pia de cozinha, um lavatório de banheiro ou uma bancada. Ele quer um projeto, ele quer realizar um desejo”, explica Wagner Cimino, proprietário da Cimino Granitos e Mármores, contando sua experiência com os clientes e o que esperam deles.

Segundo dados do IBGE, aproximadamente 70% das empresas abertas no país fecham as portas em menos de dez anos de atividade. De acordo com o Sebrae, a menor taxa de sobrevivência entre os pequenos negócios está relacionada à capacidade de gestão, à maior experiência e ao conhecimento do ramo.

Para driblar os cenários desfavoráveis, a empresa prioriza planejamento, investimento em maquinários e inovação para manutenção e crescimento do negócio. Desde o ano passado, o filho do casal, Danilo Cimino, assumiu o comando da empresa junto ao pai. Com a nova administração, a empresa ampliou o faturamento e alavancou a captação de clientes, além da modernização da empresa.

Sobre a empresa

A Cimino Granitos e Mármores, localizada em São Bernardo do Campo – SP, atua desde 1990 no mercado, sendo especializada no seguimento e beneficiamento de mármores, granitos e pedras decorativas, nacionais e importadas.