Evento refletirá sobre os novos rumos do Mercado de Serviços Compartilhados

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

O Shared Services Leadership Forum (SSLF), evento organizado pelo Instituto de Engenharia de Gestão (IEG) para o Mercado de Serviços Compartilhados, reunirá líderes e diretores para refletirem sobre os novos rumos e desafios do Mercado de Serviços Compartilhados, com discussões acerca do tema central “Divergir para convergir: juntos confrontando diferentes visões para a (re)construção da Liderança do CSC”.

Desde 2014, o IEG, através do SSLF, reúne executivos de CSC para discutirem as principais tendências desse segmento e esse ano, o SSLF 2022 promete ser palco de um grande evento de retomada e reencontro presencial transformador que terá o intuito de discutir e refletir sobre os desafios, metas e objetivos das Lideranças do CSC no novo Cenário mundial, destaca Vanessa Saavedra, Sócia e Fundadora do IEG.

Para a palestra de abertura do SSLF 2022, o IEG receberá Amyr Klink, Comandante em mais de 22 expedições para a Antártica. Amyr Klink vai compartilhar toda a sua bagagem sobre planejamento, execução e superação no tema “Não há tempo a perder” Lideranças navegando juntas com foco num objetivo maior!”.

O evento já superou as expectativas de capacidade e é esperado em torno de 170 participantes nessa que é 9ª edição, e que acontecerá no dia 21 de Setembro em São Paulo.

“A expectativa para esse evento de retomada para o formato presencial está muito positiva. Já temos Executivos e Diretores de mais de 60 empresas confirmados e conseguiremos promover um dia de muitas discussões e construção conjunta sobre os novos caminhos a serem trilhados pelas principais Lideranças de CSC do país”, ressalta Taís Nascimento, Sócia do IEG.

O evento será de um dia inteiro de muito conteúdo e insights acerca do Mercado de Serviços Compartilhados e terá 2 espaços de apresentações, além de uma área de exposição dos patrocinadores, onde estarão com seus estandes apresentando suas soluções.

O IEG é uma empresa que elabora soluções de ensino, pesquisa e consultoria em gestão de forma integrada e complementar para as organizações, dissemina conhecimento por meio de treinamentos customizados desenvolvidos para capacitar profissionais de diversas empresas no que tange a competências comportamentais, técnicas e ferramentais.