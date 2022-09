Novas responsabilidades com as alterações do eSocial

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

A implantação do eSocial é obrigatória desde janeiro de 2018, essa documentação enviada para o governo confere as exigências dos tributos e encargos trabalhistas. Agora, a partir de janeiro de 2023, para gerar e enviar os relatórios, é preciso alinhar mais ainda as responsabilidades e estar em dia com as novas cobranças.

No último mês, agosto, foram adicionadas outras condições dentro do eSocial. Neste novo cronograma há modificações na S-2210 (CAT), com ênfase na criação de campos novos para o trabalhador avulso. Outra variação ocorreu na S-2240 (Agentes Nocivos), na inclusão da regra do período de exposição a risco.

É fundamental saber minuciosamente as atualizações. Caso a empresa não esteja em dia com a documentação ou deixar de enviar, estará sujeita a multa. Essas cobranças podem chegar a valores consideráveis, o melhor é evitá-las.

Há softwares que auxiliam na organização e gestão deste material. São ferramentas que agilizam as obrigações fiscais e, dessa forma, trazem mais segurança para as empresas.

Para quem tiver interesse, está disponível o mapa mental, um documento com explicações necessárias para compreender o eSocial.