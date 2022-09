Setor de franquias aponta crescimento no último ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias gerou em 2021 cerca de 1.411.319 empregos, em uma média de oito empregos diretos por franquia. O setor de Franchising tem se demonstrado estável se comparado ao ano de 2020, período em que começou a pandemia da Covid-19.

Segundo a pesquisa, somente no 4º trimestre de 2021 o setor apresentou um faturamento de R$ 56.663 milhões, representando 3,1% a mais que no mesmo período dos dois anos anteriores (2019 e 2020). Entre os segmentos de maior destaque está o de Saúde, Beleza e Bem-estar, que faturou aproximadamente R$ 11,052 milhões, apenas no 4º trimestre -, cerca de 2,4% a mais que em 2020.

Ao falar de faturamento anual, o segmento também liderou os números, em 2021 os valores chegaram a R$ 38.976 milhões. Em porcentagem, este número representa um crescimento de 10,5% de crescimento durante o ano.

Para Alan Fernandes, diretor de expansão e vendas da Just Care, rede de franquias no segmento de estética e saúde, é possível compreender que houve um amadurecimento do setor após o período extremo de pandemia. “Ao contrário de 2020, quando poucos segmentos registraram resultados positivos, no ano passado todos tiveram crescimento expressivo, principalmente no setor de Saúde, Beleza e Bem-estar que apontou o maior resultado”, comenta.

Os dados da ABF mostram, ainda, os motivos que ajudaram no crescimento dos segmentos, sendo eles: suspensão das medidas de distanciamento social; retomada gradual dos hábitos de consumidores; aumento do movimento em shopping centers; ganhos de eficiência das redes de franquias (digitalização); novos modelos (home based e virtuais) e players.

Fernandes conta que, na sua opinião, a retomada dos hábitos de consumo foi influenciada pela maturidade digital. “Falando especificamente do nicho de beleza, acredito que a influência digital contribuiu para a quantidade de público que este mercado atingiu. Recentemente, um estudo apontou que 66% das pessoas consideram os gastos com beleza uma necessidade”, complementa.

As projeções para 2022 também apontam um grau considerável de crescimento. De acordo com a ABF, o faturamento das redes de franquias pode chegar a 9% este ano, sendo 7% de novas unidades e 5% de aumento na geração de empregos. “As análises trimestrais têm mostrado uma retomada do fôlego das redes, o que pode propiciar resultados melhores neste ano. Além disso, o segmento de Saúde, Beleza e Bem-estar, assim como nos anos anteriores, deve liderar os números”, comenta.

Para finalizar, Fernandes diz que o processo de franquias pode ser utilizado como uma forma de investir no mercado, escolhendo o segmento que mais se destaca. “Na maioria dos casos, aquele que investe em franquias já conta com a experiência embarcada em gestão, implantação e administração, além de mentorias e estudos de geomarketing”.

Para mais informações, basta acessar: https://justcareestetica.com.br/