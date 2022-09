Subida na Tabela FIPE tem impactos no IPVA 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de setembro de 2022.

Nos últimos 2 anos o valor da Tabela FIPE para veículos usados tem subido todos os meses. Agora há tendência para estabilizar, mas o valor em alta acumulado até setembro deste ano terá impacto no IPVA 2023 para veículos usados. É normal e esperado que os veículos novos tenham um ligeiro aumento de preço todos os meses, derivado essencialmente das taxas de inflação, mas também de outros fatores.

Por outro lado, é também esperado que os veículos usados desvalorizem ligeiramente todos os meses em função do uso, desgaste e como diferenciação dos veículos novos. No entanto com o surgimento da pandemia no final de 2019, observou-se um fenômeno contrário à expectativa de valores de veículos usados como se pode ver em detalhe nesta análise de preços FIPE. Com a pandemia houve vários fatores que inflacionaram os preços dos veículos usados, principalmente entre 2020 e 2021, em que houve uma queda histórica na venda de veículos novos. Segundo dados da Fenabrave, em abril de 2020, foram emplacados menos 75% de carros novos do que no mês de abril de 2019. Com a diminuição da oferta de veículos novos, o preço dos veículos usados aumentou de uma forma nunca vista antes.

Houve vários fatores ao longo dos últimos anos que contribuíram para estes aumentos, como o fechamento temporário de várias montadoras no Brasil e no mundo, que gerou menos oferta de veículos novos. Houve também o fechamento de concessionárias de veículos, bem como fechamento temporário de serviços do Detran e cartórios que dificultou a venda de veículos novos. A falta de componentes e de insumos, devido ao fechamento de várias fábricas de componentes no Brasil e no mundo fez aumentar o preço de componentes para automóveis, que se refletiu também no preço dos carros novos. Além destes fatores, durante a pandemia, o Real Brasileiro desvalorizou mais face ao Dólar Americano o que fez aumentar ainda mais o preço dos veículos importados e dos veículos nacionais que precisam de componentes importados.

Conforme referido, estes fatores refletiram no valor médio de veículos novos e usados e continuam a ter impacto, agora agravado também pela subida da inflação no mundo que se tem verificado nos últimos meses. A Tabela FIPE registra a variação de preços de veículos a cada mês e é possível observar a evolução histórica de preços de veículos novos e usados.

Ao acompanhar o histórico da tabela, verifica-se que os preços de veículos usados começaram a subir ligeiramente em março de 2021, mas logo em junho de 2021, os preços dos veículos usados subiram a um ritmo bastante maior chegando, em muitos casos, a ser superiores aos preços de 2016.

Dando como exemplo o carro Hyundai HB20 Copa do Mundo 1.0 de 2015, que tinha o valor de R$ 38.451,00 em janeiro de 2016, mas em setembro de 2022 o seu valor é R$ 46.125,00 que é até superior ao valor Zero Km do carro em 2015 (R$ 41.380,00).

Impacto no IPVA 2023

A alta de preços dos veículos novos e usados tem impactos também no valor do IPVA a pagar pelos veículos usados. O valor venal dos veículos usados normalmente é calculado tendo como referência os valores da tabela FIPE do mês de setembro do ano anterior para cada estado. Por exemplo para o IPVA 2023, a tabela de setembro de 2022 é a principal base para o cálculo do valor venal do veículo, embora possa haver variações na forma de cálculo entre estados.

O valor dos carros usados, divulgado pela FIPE no início de setembro de 2022, é em média 14,4% superior ao valor de setembro de 2021 para os mesmos modelos. Nas motos essa diferença é de 8,3% e nos caminhões, cerca de 5%. Isto poderá significar um novo aumento do IPVA no ano de 2023, exceto se houver medidas de contenção no aumento do valor final do IPVA por parte dos vários estados, como aconteceu um pouco relativamente ao IPVA de 2022.

Não havendo essas medidas de contenção, como descontos do valor do IPVA a pagar através de alguns incentivos dos estados, o IPVA a pagar para veículos usados em 2023 será superior ao IPVA que foi pago em 2022 para os mesmos veículos. É a segunda vez que acontece um aumento do valor, de um ano para o outro, do IPVA de veículos usados. A primeira foi em 2022 e tudo indica que irá acontecer de novo em 2023. De acordo com os dados atuais da FIPE, o IPVA 2023 de alguns modelos de carros usados será superior ao IPVA de 2016 para os mesmos modelos.

Maiores Valorizações

Houve uma evolução de preços de veículos usados na Tabela FIPE, mas ao observar alguns casos específicos os valores de evolução são ainda mais claros. No caso dos carros usados, o Land Rover Defender 110 2.4 122cv Turbo Diesel de 2011, valia R$ 196.504 em setembro de 2021 e agora tem o valor de R$ 473.789, ou seja, uma valorização de 141% em apenas um ano, embora neste caso em particular isso seja derivado ao fato de a montadora Land Rover ter mudado completamente o modelo Defender. Nos 10 carros usados que mais valorizaram neste período, 9 são modelos da Land Rover Defender com uma valorização sempre superior a 100%.

No outro lado da tabela encontra-se o BME X5 Security 4.8is 4×4 V8 32V 355cv Automático a gasolina de 2010 que é um carro blindado de fábrica e que em setembro de 2021 valia R$ 205.625,00 e agora vale R$ 158.637,00, tendo uma desvalorização de 23% em apenas um ano.

Dos mais de 41.400 modelos de veículos usados contabilizados pela FIPE, cerca de 95% tiveram uma valorização desde setembro de 2021.

Retoma da venda de veículos novos

Segundo o relatório mensal de agosto da Fenabrave, que representa as concessionárias automóveis, as vendas de veículos novos teve um aumento de 17,9% em agosto de 2022 em comparação com agosto de 2021. No caso dos carros novos, esse aumento foi de 29,4% enquanto nas motos foi de 15,45%. Na opinião do presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., estes indicadores refletem que “a crise de abastecimento arrefeceu um pouco”.

O que esperar do IPVA 2023?

O valor venal dos veículos usados e o valor final de IPVA 2023 a pagar será divulgado pelos vários estados entre novembro e dezembro deste ano. O ano passado houve descontos adicionais para limitar o impacto da subida de preços dos veículos no valor de IPVA a pagar.