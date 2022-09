Diagnóstico precoce: a importância de realizar o exame do Câncer de Próstata

Considerado um dos tipos mais comuns de câncer, com incidência no sexo masculino, o câncer de próstata é um tumor maligno que muitas vezes é detectado apenas quando o homem já atingiu certa idade.

Segundo o médico urologista Dr. Rodrigo Freddi, os sintomas começam a surgir quando a doença está em um estágio mais avançado e o tumor já se desenvolveu.

“Um dos primeiros sinais de próstata aumentada é o jato de urina mais fraco. Mas também pode ocorrer dor ao urinar e até mesmo a presença de sangue, que podem indicar algo mais grave”, explica Dr. Rodrigo.

A dificuldade de ereção também pode ser um indício da doença, assim como uma possível incontinência urinária ou fecal. E se o câncer estiver espalhado para outras regiões, também pode surgir dor nas costas e fraqueza.

As causas do câncer de próstata

Doutor Rodrigo explica ainda que não existe uma causa exata para que o câncer de próstata seja desenvolvido, mas existem alguns fatores específicos que podem ocasionar o crescimento anormal das células do órgão masculino. A idade é um dos fatores de risco que mais prevalece, já que a doença acomete homens a partir dos 50 anos de idade e pode dobrar o risco após os 65 anos.

Outra possível causa do câncer de próstata é a alimentação. Mesmo não sendo considerada de fato, ela exerce sua influência, principalmente quando a dieta é pobre em verduras, legumes, frutas e alimentos saudáveis.

“Devemos considerar também o histórico familiar, se a doença pode ou não ser hereditária, algo que aumenta ainda mais os riscos, assim como o tabagismo, que também pode influenciar de forma negativa”, diz.

Homens com sobrepeso e vida sedentária também estão propensos à doença, podendo até mesmo apresentar versões mais agressivas do tumor, contribuindo para complicações.

A ocorrência de desconfortos ou sinais que estejam relacionados ao aparelho reprodutor masculino devem ser levadas em consideração e relatadas ao urologista, para que seja realizada uma investigação mais completa.

Diagnóstico fundamental para a prevenção

Quando diagnosticado de maneira precoce, as chances de cura chegam a 95%. “Por ser uma doença que não apresenta sintomas em seu início, a melhor maneira de descobrir se realmente existe um tumor é fazendo uma consulta com o urologista. Geralmente, o exame mais indicado é o toque retal ou o PSA”, ressalta.

Caso o exame de sangue PSA apresente alterações e o médico confirme a presença de um nódulo ao apalpar a região, o paciente deve ser encaminhado para a biópsia da próstata, onde pequenos pedaços do órgão são retirados para análise em laboratório.

Métodos de tratamento

O tratamento, muitas vezes, dependerá da idade do paciente e da gravidade da doença. Quando em estágio inicial, o médico pode indicar ao paciente que ele fique em observação, realizando apenas consultas periódicas. Além da radioterapia, com aplicação de radiação e do tratamento hormonal.

“Existem casos onde o tratamento cirúrgico é necessário, então é realizada a prostatectomia para a retirada da próstata. De modo geral, os tratamentos são bem-sucedidos, pois focamos sempre na qualidade de vida do paciente”, finaliza Rodrigo.