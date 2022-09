Franchising cresce 16,8% e Expo ABF Rio oferece oportunidades de negócios

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de setembro de 2022.

O setor de franquias apresentou recuperação no 2º trimestre deste ano, mantendo assim sua trajetória de crescimento com patamares acima do período pré-pandemia. É o que indica a Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising.

Em todo o país, o franchising cresceu 16,8% em faturamento e manteve sua resiliência diante de um cenário com inflação mais elevada e incertezas macroeconômicas, ao mesmo tempo em que superou em 11,4% o faturamento nominal do 2º tri de 2019. Segundo o estudo, a receita passou de R$ 41,140 bilhões para R$ 48,052 bilhões no 2º tri deste ano. Quando observado o crescimento em relação ao segundo tri de 2020 – marcado pelo início da pandemia – o índice chega a 73,3%.

Segundo o estudo da ABF, o mercado de franquias no estado do Rio de Janeiro apresentou um crescimento de 16,3 % no faturamento no 2º trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, com mais de R$ 4,6 bilhões de receita. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 12,7%, totalizando 17.670 operações.

Já o volume de empregos diretos chegou a 147.524, isso representa 15,4% a mais que em relação ao 2º trimestre de 2020.

Para mostrar a força do empreendedorismo brasileiro e auxiliar na busca por negócios de sucesso por meio das franquias, os empreendedores fluminenses e de todo o país terão a oportunidade de participar da Expo Franchising ABF Rio, entre os dias 15 a 17 de setembro, no Expo Mag, região central do Rio de Janeiro.

Em sua 15ª edição, o evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio), sendo organizado pela empresa Duas Marias Eventos e Produções, com patrocínio do Sicoob e Consigaz, com diversas oportunidades de negócios para quem deseja começar a empreender.

Nos mais de 2 mil m² de exposição, a Expo Franchising ABF Rio trará cerca de 200 franquias, de segmentos variados, tais como Alimentação, Moda, Serviços Educacionais, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Casa e Construção, Entretenimento, Limpeza e Conservação, Hotelaria e Turismo, Serviços e Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia), com investimento inicial que varia de R$ 9 mil a um pouco mais de R$ 1 milhão. Com ênfase no conceito de salão de negócios presencial, a expectativa da organização é movimentar R$ 100 milhões em negócios e receber 25 mil visitantes.

Entre as marcas estreantes nesta edição estão Buteco Original, Oral Sin, Grupo Rio Arte, Santowich Burger, Rutz Açaí, Suburbanos Pizza, Jorge Bischoff, Bem Seguro Créditos, Tintas MC, Pablo PA, Terça da Serra, Peça Rara, Nanica, entre outras. Franquias veteranas também apresentam suas novidades, como Billy The Grill, iGUi, Trata Bem, Rei do Mate, Divino Fogão, Spoleto, Espetto Carioca e Yes! Curso de Idiomas.

Dentre as opções da feira, os potenciais investidores terão a oportunidade de conhecer também as microfranquias. Este modelo de menor investimento passou de 28,9% em 2020 para 36,9% em 2022, considerando tanto redes puras (que operam apenas desta forma), como mistas (com os dois modelos).

A Expo ABF Rio 2022 inclui também o Fórum de Franchising e a Arena Figital, com uma grade de palestras gratuitas, totalmente reformulada, e novos temas pertinentes às novas demandas desse mercado pós-pandemia, apresentados por renomados especialistas do setor. Tudo isso direcionado para quem deseja inovar, conhecer sobre o uso das tecnologias nas franquias, empreender ou quem já é empreendedor e pretende ampliar sua atuação nesse mercado.

“Temos uma demanda reprimida que quer investir. O mercado está reagindo e está animado com a retomada da economia. Teremos diversas novidades para os visitantes, com modelos de negócios diferenciados para todos os perfis”, destaca Beto Filho, presidente da ABF Seccional Rio de Janeiro.

Os ingressos já estão sendo vendidos online pelo link do evento. O primeiro lote sairá a partir de R$ 37 (valor individual) ou R$ 74 (para os três dias de evento).

SERVIÇO

Expo Franchising ABF Rio 2022

Local: Expo Mag

Endereço: R. Beatriz Larragoiti Lucas Cidade Nova – Centro, Rio

Data: de 15 a 17 de setembro de 2022

Horário: 11h às 20h

Ingressos e informações pelo link da Expo