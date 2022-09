O “De Bem com você – a Beleza contra o câncer” chega ao Rio Grande do Sul

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de setembro de 2022.

A partir de hoje, o “Programa De Bem com Você – a Beleza contra o Câncer”, coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), iniciará uma parceria com o Instituto Buquê de Amor (IBA), de Pelotas. Essa é a primeira Instituição que recebe o De Bem com Você – A Beleza contra o câncer no Rio Grande do Sul.

O evento de lançamento contará com a presença de Claudio Viggiani, presidente do Instituto ABIHPEC. O Buquê de Amor estará representado pela sua fundadora Janice Santos.

O “Programa De De Bem com Você” (DBCV) realiza oficinas gratuitas de automaquiagem para mulheres que estão em tratamento oncológico, a fim de proporcionar uma melhora na aparência comprometida pelo tratamento e, como consequência, elevar a autoestima e promover qualidade de vida durante e pós-tratamento.

As oficinas são ministradas por maquiadores voluntários e acontecem nos hospitais, clínicas, casas de apoio e ONGs parceiras em diversas cidades do país.

Viggiani ressalta que a chegada ao Rio Grande do Sul representa importante passo para o programa. “Um dos objetivos do “De Bem com Você” é sua expansão para todos os estados do Brasil. As oficinas em Pelotas representam um marco relevante do início da nossa presença no Rio Grande do Sul”, afirma o presidente da ABIHPEC.

O Instituto Buquê de Amor nasceu em 2013 por acreditar que todas as mulheres têm o direito de receber um diagnóstico digno, de qualidade e ágil, de forma a contribuir positivamente ao tratamento do câncer de mama. “Para muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, o IBA é a única esperança de uma vida leve e forte mesmo após a doença, por muitos e muitos anos”, afirma Janice. Atualmente, o Instituto atende, em média, 120 pessoas por mês.

O Programa DBCV fará parte do Instituto Buquê de Amor, que apresenta atividades diversas para oferecer bem-estar e qualidade de vida às pacientes.

As oficinas de automaquiagem serão realizadas duas vezes por mês, incluindo técnicas que ajudam a suavizar e combater os efeitos relacionados ao tratamento contra o câncer.

Além de aprender as técnicas de automaquiagem e amarrações de lenços, as participantes receberão um kit com produtos essenciais de maquiagem e de higiene pessoal, além do manual de maquiagem e lenço para cabelo.

Segundo Viggiani, a obra do Instituto Buquê de Amor no atendimento de pacientes oncológicos na busca por diagnóstico e tratamento mais agilizado vem ao encontro dos objetivos do projeto DBCV que procura trazer assistência na recuperação na autoestima dessas pacientes, afetadas pelos efeitos do tratamento em sua aparência. Desta forma, segundo o presidente do Instituto ABIHPEC, essa sinergia proporcionará um atendimento mais completo a essas mulheres que estão passando por um importante desafio em suas vidas.

Serviço

Lançamento do “Programa de Bem com Você – a Beleza contra o Câncer”

Oficina de Maquiagem

Data: Segunda-feira (12/09)

Horários: 14h

Local: Instituto Buquê de Amor – Rua Celso Benites, 62

Bairro São Gonçalo – Pelotas – RS

Sobre o “Programa De Bem com Você – A Beleza contra o Câncer”

Tem como objetivo oferecer um atendimento humanizado às mulheres que estão em tratamento oncológico, a fim de proporcionar a elevação da autoestima e qualidade de vida durante e pós-tratamento, por meio de oficinas de automaquiagem. Criado em 2012, o “Programa DBCV” é uma iniciativa do Instituto ABIHPEC, uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos. O Instituto surgiu de uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

Sobre o Instituto ABIHPEC

O Instituto ABIHPEC é uma associação civil, autônoma, sem fins lucrativos, que surgiu de uma iniciativa da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

Fotos Anexas – Pacientes durante uma oficina de automaquiagem do Programa De Bem com Você – A Beleza contra o câncer e foto do kit que é distribuído para todas as participantes das oficinas.

Mais informações para a imprensa:

Sibelia Di Bella

Pólvora Comunicação

[email protected]

Cel.: 11-94528-0502