Pesquisa indica IA como uma das apostas tecnológicas das fintechs de crédito

* Por: DINO - 12 de setembro de 2022.

Nascidas em um ambiente totalmente digital e conhecidas pelo uso intensivo de tecnologias capazes de oferecer produtos e serviços inovadores, as fintechs de crédito planejam dominar e incorporar o pagamento por WhatsApp e a Inteligência Artificial em seus processos em breve. A conclusão faz parte da 2ª edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, feita em parceria entre a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) e a PwC Brasil.

Os dados apontam que 46% das empresas do setor entendem que precisam disponibilizar todos seus serviços por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, indo além do atendimento ao cliente, transformando sua interface com o cliente em uma combinação de mensagens com pagamentos instantâneos.

Já a Inteligência Artificial, igualmente com 46% das menções no estudo, aparece como uma consequência do avanço do Open Finance, que vai exigir um investimento maior também em data analytics para avaliação de risco.

A pesquisa revela ainda que na sequência de apostas tecnológicas das fintechs de crédito aparecem o blockchain/registro distribuído, citado por 37% das participantes, seguido por biometria e gestão de identidades, com 34%, e machine learning, 31%.

Na visão de Sandro Reiss, presidente da ABCD, a incorporação de novas tecnologias é um caminho natural para as empresas do segmento e está em constante atualização. “Foi com o uso massivo de inovações tecnológicas que as fintechs de crédito criaram oportunidades para atuar em franjas que não eram atendidas anteriormente pelas instituições tradicionais”, analisa.

“Com a chegada do Open Finance esse movimento vai se intensificar ainda mais, porque o sistema financeiro aberto vai possibilitar a criação de experiências cada vez mais revolucionárias no setor”, completa o executivo. Todas as conclusões do estudo estão disponíveis no link https://creditodigital.org.br/wp-content/uploads/2022/07/estudo_credito_digital_jun_22.pdf.