SEPRORGS na Estrada chega a Caxias do Sul

* Por: DINO - 12 de setembro de 2022.

O SEPRORGS realiza, no dia 13 de setembro, mais uma edição do SEPRORGS na Estrada, desta vez em Caxias do Sul. O evento tratará do tema “Desafios e Oportunidades para TI do RS – Legislado x Acordado em CCT. Como atrair talentos e manter o setor competitivo?”, tendo palestra com os especialistas da Comissão de Negociação da Convenção Coletiva do Trabalho da entidade.

O diretor de Relações do Trabalho do SEPRORGS, Vinycio Lunelli, ressalta que o evento é de suma importância para que as empresas conheçam o trabalho que é realizado pelo SEPRORGS, alcançando conquistas para o setor no sentido de sempre buscar as melhores condições para a competitividade e empregabilidade da TI gaúcha.

Ele destaca que, nas negociações da última CCT, por exemplo, a Comissão da entidade foi à mesa de negociações e conquistou resultados como o parcelamento dos retroativos, que garante tempo adequado para que as companhias possam projetar os valores a serem despendidos, além da possibilidade de implementação do controle alternativo de jornada para funcionários que estiverem trabalhando em home office, extinguindo a limitação para empresas que praticam 44 horas.

“Diante dos desafios enfrentados e dos avanços conquistados, nossa entidade atua para simplificar ao máximo o que for possível e evitar que as empresas da TI vivenciem ainda mais complexidade administrativa do que o que já encaram”, complementa Lunelli.

Estas e outras questões relativas à CCT estarão em pauta no evento do dia 13 de setembro, que ocorrerá das 8h30 às 10h, na CIC Caxias do Sul (R. Ítalo Victor Bersani, 1134 – Jardim América).

Interessados em participar devem confirmar presença pelo e-mail: [email protected]

O evento é uma realização do SEPRORGS e tem apoio da CIC Caxias e Trino Polo.