A Western Union expande a sua carteira digital para a América Latina

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 12 de setembro de 2022.

Após uma introdução bem-sucedida de sua oferta bancária digital na Europa em fevereiro de 2022, a Western Union (NYSE: WU) está se preparando para o lançamento na América Latina. A empresa anunciou a aquisição da ‘Te enviei’, uma carteira digital baseada no Brasil que acelerará o tempo de comercialização das ofertas de ecossistema financeiro da Western Union no Brasil.

Como parte da sua estratégia renovada e orientada para o objetivo, a Western Union está expandindo sua proposta de valor aos clientes, oferecendo um conjunto mais amplo de serviços financeiros digitais e, com isso, ao introduzir sua carteira digital no Brasil, a Western Union planeja permitir que os seus clientes mantenham fundos, enviem dinheiro para o exterior e para o país e paguem as suas contas; tudo isto a partir da conveniência dos seus telefones.

“Estamos mudando a forma como interagimos hoje com os nossos clientes, passando de um negócio transacional para uma abordagem centrada no cliente e com base no relacionamento”, afirmou Thomas Mazzaferro, diretor de Inovação e Dados da Western Union. “Oferecer aos nossos clientes brasileiros uma solução bancária digital integrada e transferência de fundos será um marco fundamental nesse esforço. Acreditamos que essa aquisição nos permitirá acelerar significativamente a construção de nossa tecnologia planejada, permitindo o lançamento mais rápido da nossa carteira digital no Brasil”, acrescentou Mazzaferro.

“O Brasil é um mercado estrategicamente importante, onde já temos uma licença bancária e é um mercado bancário altamente digitalizado. Além disso, nossas pesquisas internas indicam que muitos brasileiros estão procurando produtos financeiros que possam atender suas necessidades em uma economia global”, explicou Ricardo Amaral, presidente da Western Union Brasil.

Mais informações sobre os planos estratégicos da empresa, inclusive com respeito a suas ofertas bancárias digitais, serão divulgadas em seu próximo Dia do Investidor em 20 de outubro.