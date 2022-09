Avanço da agenda ESG estimula empresas a aderirem ao Pacto Global da ONU

A agenda ESG (sigla em inglês para tratar das questões de respeito ao meio ambiente, sociais e de governança corporativa) está cada vez mais presente na pauta das lideranças empresariais no Brasil e no mundo, especialmente neste momento em que os holofotes estão voltados para o aquecimento global e suas consequências, aos relacionamentos humanos não só entre colaboradores, mas junto às comunidades em que se atua, e à transparência, ética e boas práticas na condução dos negócios.

Atentas aos benefícios econômicos, de meio ambiente e sociais que o avanço da agenda ESG pode trazer, diversas empresas dos mais variados setores estão buscando formas de avançar nessa direção, e uma das principais iniciativas é a adesão ao Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), em que as organizações se comprometem com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e passam a ter a possibilidade de atuar com a sustentabilidade mais presente no dia a dia da operação.

Criado em 2003, o Pacto Global da ONU no Brasil congrega mais de 1,5 mil membros, sendo a terceira maior rede do mundo, com mais de 40 projetos em condução principalmente nos temas Energia e Clima, Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura e Direitos Humanos e Trabalho.

Uma das empresas brasileiras engajadas nesta agenda é a Turiya Renováveis, uma cleantech do Grupo Indra – que também conta com a Indra Energia, comercializadora de energia –, que acaba de assumir a missão de colaborar com o Pacto Global da ONU. A iniciativa mobiliza as empresas do Grupo para se engajarem, em suas práticas de negócios, com a adoção e promoção de princípios que favorecem o desenvolvimento sustentável nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

O Grupo passou a fazer parte da maior ação global de sustentabilidade empresarial recentemente, que são os 17 ODS da ONU. A Turiya ajudará a atingir especialmente os objetivos 7 (Energia limpa e acessível), 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), 11 (Cidades de comunidades sustentáveis) e 13 (Ação contra a mudança global do clima), que mais se alinham à sua área de atuação.

“Nosso foco em Geração Distribuída fotovoltaica democratiza o acesso a um modelo fácil, ágil e inclusivo para um número cada vez maior de clientes, que usufruem de energia renovável a custos inferiores aos das concessionárias. Isto é possível em função da expertise em datatech e gestão de usinas”, destaca Ingrid Santos, CEO da Turiya Renováveis. “Desta maneira, nos alinhamos ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e colaboramos com o engajamento do Grupo Indra no Pacto Global.”

Além de gerar energia renovável por usinas fotovoltaicas, a Turiya possui uma parceria com o IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará) para o desenvolvimento de tecnologias visando produzir o hidrogênio verde pelo método de fotocatálise, que pode tornar o processo mais viável sob o aspecto econômico, algo que reforça sua atuação em favor do Pacto Global.

Dentro do modelo de negócios da Turiya, há também o arrendamento de propriedades rurais para a construção de microusinas fotovoltaicas, que contribui para melhorar o desenvolvimento regional de forma sustentável, além de conectar as pessoas físicas e jurídicas e fazer com que elas participem ativamente da construção de uma matriz energética nacional cada vez mais limpa. “O fomento ao desenvolvimento regional desempenha um importante papel social, ao mesmo tempo que ajuda o Grupo a avançar nos valores e princípios da ONU”, observa Ingrid.

Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU por meio de práticas corporativas responsáveis. Com mais de 16 mil empresas e quase 4 mil organizações não-empresariais, distribuídas em 70 redes locais, que abrangem quase 170 países, é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.