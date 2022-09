Evento sobre Diversidade, Equidade e Inclusão ocorre on-line em 28 de setembro

A diversidade e inclusão nas empresas é uma estratégia que pode representar um grande diferencial competitivo nos dias de hoje. Eleva o capital humano da organização, e disponibiliza uma série de pontos de vista diferentes para construir soluções inovadoras.

Apesar de serem conceitos similares, a diversidade diz respeito às características únicas de cada pessoa. Normalmente, associamos a diversidade a critérios demográficos, como gênero, idade, orientação sexual, etnia, PcD, mas ela também tem a ver com a pluralidade em termos culturais e de experiência mesmo.

A inclusão por sua vez, tem a ver com o desenvolvimento de um ambiente propício para que a diversidade possa se estabelecer e prosperar. Dentro das empresas, está diretamente ligada a definição de estratégias que permitam acolher pessoas diversas e fazer com que elas tenham condições iguais de desenvolvimento em um ambiente organizacional seguro.

Afinal, perspectivas e experiências distintas servem para formar um repertório amplo, plural e rico, preparado para responder melhor a questões, das mais simples às mais complexas.

Pensando em fomentar o assunto e mostrar o valor dessas estratégias para pequenas e grandes empresas, a startup Skeel – Recrutamento Inteligente, promove no próximo dia 28, um evento online e gratuito com a temática: “Diversidade e Inclusão no ambiente de trabalho”.

O webinar Conexão Skeel, que acontece todos os meses trazendo assuntos da área de Recursos Humanos, abordará, no mês de setembro, o tema com os convidados Daniel Sousa e Felipe Pezarini, coordenadores da área de Diversidade e Marca Empregadora na Natura&Co. Os profissionais além de falar sobre a importância do tema, irão apresentar cases desenvolvidos em suas carreiras.

O Conexão Skeel acontece no dia 28 de setembro, às 9h da manhã de forma online e gratuita.

