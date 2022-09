Imobiliárias digitais são tendência no mercado

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de setembro de 2022.

Nos últimos anos, o mundo assistiu uma mudança drástica de hábitos de consumo, que impactaram os mais distintos setores da economia. Segundo pesquisa recente da desenvolvedora imobiliária Vitacon, em maio de 2021, o crescimento do consumo on-line no segmento imobiliário foi da ordem de 502% quando comparado ao mesmo período de 2020, dado que sugere uma tendência de que, cada vez mais, as pessoas optem pelo caminho virtual na hora de escolher um imóvel para morar. Tal mudança pode ser observada no surgimento de imobiliárias digitais, que agregam facilidade e velocidade em seus processos.

Com uma imobiliária digital, é possível realizar tours virtuais, negociação e propostas de locação ou compra, vistorias, consulta a catálogo de imóveis, até mesmo assinatura de contrato sem a necessidade de visita presencial previamente.

“O objetivo dessas imobiliárias é transformar o mundo da mediação imobiliária em uma escala global com tecnologias baseadas em nuvem”, esclarece Ary Gustavo de Lima Ribeiro, diretor geral da imobiliária Casas de Lisboa, parceira da Exp Portugal. O especialista ainda explica que esse tipo de negócio não precisa possuir escritório físico, e tem flexibilidade e capacidade operacional ilimitada.

A inexistência de espaços físicos, esclarece o executivo, elimina os altos encargos mensais, essa modalidade inclui ainda oportunidades para aquisição de ações abaixo do valor de mercado.

Tecnologias para imobiliárias on-line

Para operar completamente digital, é necessário fazer uso de algumas ferramentas. Além do tour virtual e da realização de toda a negociação de imóveis on-line, é possível ainda utilizar tecnologias que impulsionam os negócios.

Nesse sentido, o especialista aponta que o “acesso a materiais de marketing de alto impacto podem ser adaptados muito facilmente, desde que em conformidade com as regulamentações locais de publicidade”. O marketing digital é uma ferramenta poderosa para o setor e alguns dos seus principais recursos incluem geração de leads, listagem de imóveis, folhetos, guias de compra e venda e posts para redes sociais.

A presença em redes sociais como Facebook também é outro recurso importante, que permite acesso a um feed de notícias com anúncios, treinamentos, publicações de agentes e referências de vendas. “Você pode enviar uma mensagem para qualquer pessoa da empresa, incluindo seu broker nacional, toda equipa de vendas e quaisquer agentes da empresa no mundo todo”, esclarece Ary.

Os e-mails continuam sendo um meio importante para criar relações com potenciais clientes. De acordo com a The Radicati Group, empresa que fornece pesquisas detalhadas e qualitativas sobre e-mail, o número total de mensagens via correio eletrônico vem crescendo substancialmente desde 2017 e a projeção para este ano está em 333,2 bilhões de envios.

Por isso, o sistema CRM (Customer Relationship Management) é a tecnologia que permite a criação de campanhas inteligentes de envio de e-mails e mensagens de texto diretamente do sistema, além da capacidade de criar Landing Pages, páginas focadas na captura de informações através de formulários para gerar leads.

A tecnologia mais recente é o Metaverso. O espaço virtual é um ambiente que permite diversas possibilidades para o setor de imóveis. O surgimento do mercado imobiliário digital vem chamando atenção: mais de US$ 86 milhões (cerca de R$ 443 milhões) foram movimentados entre 22 e 28 de novembro do ano passado com a compra de terrenos no jogo The SandBox.

O especialista aponta que é possível criar no Metaverso um ambiente virtual no qual os consultores imobiliários recebem suporte e treinamento. “Todo o processo é muito simples e intuitivo de usar. No eXp World, o ambiente virtual da Exp Realty, você pode entrar na sala do seu Broker e receber orientações on demand ao vivo”. Ele ainda explica que existem alguns departamentos de suporte adicionais, incluindo contabilidade, suporte técnico e integração de novos consultores.

Atualmente, 88% das pessoas com acesso à internet começam a busca por imóveis na rede, segundo dados do Google.

Para saber mais sobre como uma imobiliária online funciona, basta acessar: https://www.casasdelisboa.com.br/expportugal