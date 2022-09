ABRH PR aborda o futuro das carreiras em evento no dia 21

A próxima década será transformadora para o mercado de trabalho. Pelo menos 60% das pequenas empresas deverão investir em processos de automação, segundo a Pesquisa de Automação ABB Robotics 2021. Quando se olha para empresas de médio porte, o índice é de 71%. Além da inserção de novas tecnologias, outros fatores vão impactar a forma de trabalhar, como o home office – pelo menos 2/3 das empresas pretendem manter este modelo depois da pandemia. “Todas as profissões são afetadas de alguma maneira. Não importa se você é médico, advogado ou um vendedor. Alguns aspectos ligados à sua rotina de trabalho irão mudar e uma coisa é certa: todos nós precisamos nos reinventar, aprender e reaprender novas habilidades”, observa Leandro Souza, fundador e CEO na How, uma das principais plataformas de lifelong learning para a nova economia do Brasil. No dia 21/09 (quarta-feira), Leandro é o convidado do Boa Noite RH, com o tema “Carreiras do Futuro e o Futuro das Carreiras”. O encontro é promovido pela ABRH-PR, será no SENAC São José dos Pinhais, das 19h às 21h.

Na palestra “Carreiras do Futuro e o Futuro das Carreiras”, Leandro vai compartilhar os aprendizados de mais de 20 anos de experiência como empreendedor, gestor e educador, com um olhar apurado sobre transição de carreira e preparação para negócios digitais. “Entendo que as principais habilidades profissionais são as soft skills, pensamento exponencial e a fluência em tecnologia”, antecipa o CEO da How. Além de apresentar conceitos de learning agility, upskilling e reskilling, ou seja, que envolvem o aprendizado constante, o encontro no Boa Noite RH mostrará como novos processos vão mudar a maneira de recrutar, gerir e reter os melhores talentos. “Com a diminuição de barreiras geográficas, a busca por profissionais passa a ser global. A concorrência para contratar será mais acirrada. Essa tendência ainda é mais forte para profissões mais digitais, mas deve ser escalada para várias outras áreas”, completa Leandro.

Sobre o palestrante

Leandro Souza é Mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação pela UFPR e graduado em Gestão da Informação pela UFPR. Atuou com gestão educacional em grandes grupos e cofundou o Faber-Ludens, o primeiro centro de referência em User Experience e Design Thinking no Brasil. É investidor-anjo em startups de educação e de recursos humanos.

Serviço

Boa Noite RH: Carreiras do Futuro e o Futuro das Carreiras

Dia 21/09 (quarta-feira), das 19h às 21h.

Local: SENAC São José dos Pinhais – Avenida Rocha Pombo, 3028.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/boa-noite-rh-carreiras-do-futuro-e-futuro-das-carreiras/1686553