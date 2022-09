CFCs e Instrutores serão premiados por boa formação de condutores

Compartilhe Facebook

14 de setembro de 2022.

Há 6 anos, o Prêmio SuperPrático foi criado e até hoje é a única premiação do Brasil com a missão de promover a conscientização do trânsito legal. Promovido pela Vsoft, o concurso reconhece e incentiva o ensino de boas práticas na formação do condutor, premiando CFCs (autoescolas) e instrutores que utilizam tecnologia Vsoft na certificação da formação de condutores, junto aos Detrans, nas etapas prática e teórica.

O prêmio, que já conta com 5 edições e com a participação de mais de 2.000 (dois mil) CFCs espalhados em 13 estados brasileiros, acontece anualmente no mês de setembro, mês em que acontece também a Semana Nacional do Trânsito. Sendo assim, o período se concentra na pacificação do trânsito, no debate de temas que promovam a causa, dentre eles a importância da formação de condutores para uma boa conduta nas vias.

A premiação é dividida em 3 categorias que distinguem os CFCs participantes de acordo com a quantidade de veículos que utilizam os coletores, aparelhos que registram os dados das aulas dos alunos durante o percurso das aulas para fins de certificação do cumprimento das normas previstas em legislação. As categorias vigentes são:

Categoria Amarela: destinada aos Centros de Formação de Condutores que possuam até 4 (quatro) veículos com coletores ativos.

Categoria Laranja: para os Centros de Formação de Condutores que possuam no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) veículos com coletores ativos.

Categoria Verde: para os Centros de Formação de Condutores que possuam mais de 10 (dez) veículos com coletores ativos.

Para cada categoria, 3 CFCs serão classificados e premiados em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Em relação aos instrutores, 3 serão premiados por módulo, teórico e prático, e por estado.

Os critérios considerados para avaliação dos CFCs e instrutores do módulo prático são, para cada estado de atuação, a média da quantidade de aulas do módulo prático e de todas as avaliações recebidas por meio do aplicativo Pilotar, pelo qual é possível encontrar e avaliar CFCs. Já para os instrutores do módulo teórico, é considerada a média das avaliações realizadas no aplicativo SuperAula, plataforma de execução de aulas teóricas remotas. O período de avaliação aconteceu entre setembro de 2021 até o mês de agosto deste ano.

Prêmio SuperPrático 2022

Nos últimos 2 anos, a premiação aconteceu de forma remota, através de transmissões ao vivo, devido à crise que enfrentada. Neste ano, o anúncio dos ganhadores terá seu primeiro encontro presencial após a pandemia e acontecerá no Encontro Nacional de CFCs, realizado no dia 21 de setembro na cidade do Recife.

A entrega da premiação acontecerá em visita in loco. Os CFCs ganhadores receberão seus prêmios fisicamente, entregues por representantes da Vsoft. No regulamento há mais informações sobre o prêmio e seus critérios.