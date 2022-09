Cervejaria realiza ações de conscientização no mês do consumo responsável

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 14 de setembro de 2022.

Em setembro, o mês do Consumo Responsável, diversas empresas do segmento de bebida realizam ações junto aos consumidores.Segundo dados da pesquisa, divulgada em 2019, realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais do país, a maioria dos brasileiros (97%) possui alguma dificuldade em adotar práticas de consumo consciente.

Para lembrar a data importante, e contribuir com a mudança deste cenário o Grupo Petrópolis irá realizar diversas ações de conscientização, com ênfase à necessidade de beber de modo a respeitar os limites individuais. O Saber Beber, programa de consumo responsável da companhia, desde 2017 reúne iniciativas de conscientização para disseminar as implicações e os benefícios que envolvem o consumo responsável do álcool.

A iniciativa engloba todo o mercado de bebidas alcoólicas e independentemente de marcas, o programa desenvolve atividades por todo o país, de forma educativa, com a premissa de que conhecimento sobre o assunto e uma abordagem menos impositiva leva as pessoas a agirem com mais consciência.

Nesta edição a ação envolverá a participação de 30 bares parceiros do Grupo no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

E ainda, todos receberão flyers explicativos sobre a importância de beber com sabedoria. Em linha com a frase “uma imagem vale mais que mil palavras”, as águas que serão distribuídas levam o rótulo do programa para disseminar a mensagem de conscientização. A embalagem leva iconografias de equações, utilizadas dentro de parênteses, para que a comunicação seja rápida, simples e fácil de entender. As fórmulas matemáticas apresentam somas ou subtrações que dão como resultado o Saber Beber.

“Mais do que informar, o intuito do Saber Beber é passar conhecimento e convidar as pessoas a fazer parte da campanha. Este ano queremos celebrar o consumo responsável com ações 360° que impactem o maior número de consumidores para alertá-los sobre a importância de beber com responsabilidade e equilíbrio, mas sem deixar a diversão de lado”, comenta José Luiz Sinti, gerente Nacional de Trade Marketing e Patrocínios do Grupo Petrópolis.

Paralelamente, o Grupo Petrópolis fará também este ano uma ação em redes sociais em que influenciadores do segmento de cerveja serão convidados a participar da “Corrente do Saber Beber”, para contar o que é o programa e engajar mais pessoas nessa causa. A campanha também vai impactar jornalistas de todo o Brasil, com branded content e press-kits temáticos com produtos e conteúdo da campanha.

Responsabilidade social

Em anos anteriores, o programa Saber Beber sempre esteve presente em importantes festas populares como Carnaval, São João e outros eventos apoiados pelo Grupo Petrópolis. Para reforçar o Saber Beber, teve distribuição de água, por exemplo, no Carnavalito e em alguns blocos e camarotes, em Salvador; na Sapucaí e em estações de metrô, no Rio de Janeiro; no Sambódromo do Anhembi e blocos de rua, em São Paulo; nas festas de Votuporanga (interior de São Paulo); no Mondial de La Bière, a maior feira de cervejas especiais do país.

A mensagem do Saber Beber também já foi estampada em outdoors na Rodovia Castelo Branco e os pedágios da Rodovia Fernão Dias contaram com distribuição de brindes.

O consumo responsável também já foi tratado pelo Grupo Petrópolis em campanhas publicitárias, principalmente para o produto Itaipava 0,0%. Em anos anteriores, a marca lançou o filme “Embaraçado”, que ressalta os efeitos do álcool sobre quem dirige. A cervejaria também apoia as campanhas de consumo consciente da CervBrasil, como o Cidade Responsável, e da ABRABE, como o Sem Excesso.

O Programa também é estendido aos colaboradores das oito fábricas e revendas, além de parceiros e fornecedores da empresa.