Curso de extensão em educação bilíngue prepara docentes para exigências do CNE

* Por: DINO - 14 de setembro de 2022.

O mercado de trabalho para a educação bilíngue está em plena expansão. O número de escolas bilíngues vem crescendo, mas a falta de profissionais especialistas tem sido um desafio para essas instituições. Para atuar nesse novo mercado, os professores precisam desenvolver novas competências que vão muito além do domínio da língua.

Com o objetivo de prepará-los para este novo cenário, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe/DF) e a Faculdade CCI, lança o curso de extensão de 120 horas para docentes em educação bilíngue.

O curso atende às novas resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece que os professores tenham, no mínimo, formação complementar de 120 horas em educação bilíngue para atuar em língua adicional e comprovação de proficiência de nível mínimo B2 (CEFR – Common European Framework/ Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas), que é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a proficiência em um idioma.

Totalmente online, o curso aborda as mais inovadoras abordagens e práticas para contextos bilíngues. Com duração de seis meses e exigência de dedicação de cinco horas de estudo semanais, é dividido em quatro módulos autodirigidos compostos de atividades interativas em ambiente virtual e alguns encontros síncronos.

O curso engloba diversas competências essenciais para a sala de aula: educação maker; Content and Language Integrated Learning (CLIL), ou ensino de conteúdo integrado à língua); Project Based Learning (PBL), ou aprendizagem baseada em projetos; e outros tópicos fundamentais para que os professores possam se atualizar.

:: Estrutura do curso

Duração de seis meses (24 semanas)

Carga horária total – 120 horas – exigência de 5 horas de dedicação por semana

Pré-requisito: Nível de proficiência B1

:: Módulos

Módulo 1: Bilingual Education (Carga horária: 30h)

Módulo 2: Methodology and CLIL (Carga horária: 40h)

Módulo 3: PBL & MCL (Carga horária: 25h)

Módulo 4: Assessment (Carga horária: 25h)