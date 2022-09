Empresários lançam movimento Líderes da Nação

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 14 de setembro de 2022.

O Movimento empresarial Líderes da Nação, presidido pelo empresário e comunicador Gil Santos, tem como propósito unir empresas e empreendedores brasileiros na busca pela valorização do empreendedorismo e do desenvolvimento socioeconômico do país. “Estamos criando uma grande rede integrada de empresários de vários segmentos, com conexões nacionais e internacionais, para defender a livre iniciativa, objetivando o crescimento social e econômico do Brasil a partir da geração de emprego e de renda”, destaca.

Para Santos, o novo governo e o novo congresso que se definem a partir das eleições de outubro devem priorizar políticas de incentivo, valorização e investimento nas empresas brasileiras. “Não é possível dar saúde e educação de qualidade e implantarmos uma política de inclusão social sem a nossa força motriz que é o empresariado brasileiro”, enfatiza.

Diretoria

O movimento é integrado por Gil Santos, presidente Nacional; Simone Batista, vice- presidente Nacional e Presidente Mulher; Omar Jamal, diretor de Relações Empresariais Nacionais e Internacionais; Denis Resende, presidente São Paulo; Ruben Marone, diretor Jurídico; Ubirajara Mangini; diretor de Direito Empresarial; Fernando Proença, diretor Administrativo; Osvaldo Machado, diretor de Segurança Nacional; Lilian Schiavo, diretora de Relações Públicas; Roger Vargas, diretor São Paulo; Jorge Bispo, diretor Brasília e Jeferson Loures, diretor de Marketing.

Inauguração da sede do Movimento

Vários empresários dos setores primário, secundário e terciário da economia compareceram à inauguração da sede do Movimento, no Pacaembu, bairro nobre de São Paulo, manifestando apoio e adesão.

Entre os presentes, compareceram Rogério Ferrari, diretor do APROSOJA; Luís Carlos de Almeida Prado; Cunha Lima; astronauta Marcos Pontes; Daniel Carvalho; Diego Abib, da Euro Sport; Jorge Bellani; empresário chinês, Zen Xiao Yun; Marcos Geovane Brito; jornalista Ivo Morganti; Alzira Sacaraussi; Carlos Eduardo Escaloanti, da FTI Construçoes; Farid Baruque; Milton Alves, presidente da Associação dos Massoterapeutas de São Paulo; Marcos Antônio; delegado Adilson Donofrio; Bia Riso da Bola; Otávio Seixas; Edimarcos Ferreira; Silvana Bitencount; Valter Alves Dantas; empresário do Agro Frederico D’Avila; Alberto Passarin; a cientista Nise Yamaguchi; Thiago Boveiro; Nando Pinheiro, a Voz da Motivação; Alexandre AGF; Iedo Garrido, da Portuguesa; padre Eliseu Rodrigues AD Perus Regional 5; presidente do Ministério Perus padre Elias Cardoso; Flavinho Medeiros; Andréa Boggio; sargento Nelio Reis; Suzili Chanchencow; Vanessa Hatsur; Cássio Automóveis; Anesio de Campos; Léo Botelho; Altair, do Posto Atibaia; Luirimar Riveglini Júnior, da Vero Limp; Serginho Luz; Marcos Bianchi, diretor da Band Thathi Litoral.

Sonho com o país do futuro

Segundo Gil Santos, a luta do empresariado precisa ser constante. “Desde menino, nas rodas de conversas, sempre ouvi falar que o Brasil era o país do futuro. O tempo passou e aqui me encontro na maturidade olhando para o país e vendo o quanto ainda tem a se fazer”.

O presidente do Líderes da Nação acredita que reunir todos esses empresários têm um significado muito grande. “Demonstra que acreditamos e podemos contribuir com o desenvolvimento de toda sociedade, ainda demonstrando a força desses grandes líderes, que conseguiram sobreviver e se reinventaram na pandemia, ao longo desses 2 anos tão incertos, continuando a investir no país e, acima de tudo, demonstrando a excelência, comprometimento e luta na superação e na busca constante por uma sociedade melhor”.