Evento da ABRH-PR discute pontos estratégicos para a gestão de pessoas

O capital humano é o ativo mais valioso para os negócios. Com o mundo corporativo ampliando cada vez mais o olhar sobre esse fato, a área de Recursos Humanos ganhou papel estratégico nos negócios e é constantemente desafiada a promover transformações na gestão de pessoas. Com a pandemia, novos desafios surgiram: como desenvolver times à distância? Modelos de trabalho híbridos vieram para ficar? Estas são algumas questões que vão nortear o evento “Governança, cultura e gestão da mudança para o novo RH”, organizado pela ABRH-PR e pela Proposito / TRANSEARCH. “Apesar da crise inicial, os últimos dois anos significaram uma grande oportunidade para o RH, que passou a participar ativamente das reuniões estratégicas e de comitês executivos”, observa André Caldeira, CEO da Proposito. O cenário ainda é de adaptação: uma pesquisa divulgada pela VocêRH revelou que apenas 15% das empresas incluem o RH nas decisões estratégicas. Com o evento, a ABRH-PR e a Proposito querem aprofundar as discussões sobre o papel do RH no presente e no futuro das organizações.

A ideia é compartilhar as experiências e levantar reflexões sobre tópicos que estão em evidência neste período de transformações. “Temos novos modelos de trabalho, a transformação digital nas organizações da economia tradicional e empresas da nova economia que estão fortemente apoiadas em tecnologia. É um cenário de muitos desafios e muitas oportunidades para que o RH seja um business partner, um prestador de serviços estratégico, mas com a lente de pessoas”, detalha Caldeira. Outro tema relevante que estará em pauta no evento é a saúde mental dos colaboradores – de acordo com pesquisa da ISMA-BR, International Stress Management Association, o Brasil é o segundo país em número de trabalhadores afetados. “A gestão de times a distância e a saúde mental compõem um ponto de muita atenção. Isso se soma aos desafios de atração, engajamento e retenção de talentos”, analisa o CEO da Proposito/TRANSEARCH.

ESG, empregabilidade e gestão de talentos

Para compor a agenda do evento, a ABRH-PR e a Proposito convidaram Helcio Tessaro, diretor de RH da Ouro Verde/Brookfield. “Acredito que o RH deva estar cada vez mais próximo das estratégias da empresa, sim, porém com um viés de criar políticas abrangentes que cuidem mais dos colaboradores”, pontua Tessaro, que também acredita que o ESG deve ser outra prioridade do RH. “Entendo que a implantação de metas claras sobre meio ambiente, social e governança ajude a empresa a enfrentar este período tão transformador”, diz.

Segundo o IBGE, o Paraná tem uma das menores taxas de desemprego no Brasil, de apenas 6%. A retomada econômica também movimenta as atividades de RH, que precisam captar, contratar e reter talentos. Somando isso aos novos modelos de trabalho, as empresas buscam estratégias para combater o turnover e passar pela transformação digital com recursos humanos cada vez mais capacitados e felizes. Essa é uma das expertises da Proposito que serão discutidas no evento: “Precisamos pensar juntos em soluções de transformação cultural, pois tudo aquilo que se relaciona ao RH é essencial para o desenvolvimento individual ou coletivo nas empresas”, encerra André Caldeira.

Serviço – Bom Dia RH “Governança, cultura e gestão da mudança para o novo RH”

Palestrantes: André Caldeira (CEO da Proposito/ TRANSEARCH e Instrutor IBGC dos Cursos de Formação de Conselheiros no módulo Pessoas) e Helcio Tessaro (Diretor de RH da Ouro Verde/Brookfield)

Mediação: Marielva Andrade Dias (VP da Positivo Tecnologia)

Data: 27/09 (terça-feira)

Horário: 8h30

Local: Auditório do Centro de Eventos da Proposito/Transearch (Av. Visc. Rio Branco, 1488, 4° andar).

Informações e ingressos: https://bit.ly/3CsPxHa