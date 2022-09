Exercícios e alimentação balanceada são aliados no emagrecimento saudável

Seja por questões estéticas ou de saúde, quem deseja emagrecer costuma enfrentar algumas dificuldades. Principalmente com o grande volume de informações disponíveis atualmente na internet, pode não ser fácil distinguir qual é a melhor rotina para perder os quilos necessários. A boa notícia é que o emagrecimento saudável não requer treinos exaustivos e uma alimentação restritiva.

Os exercícios são responsáveis por acelerar a queima de calorias, sendo que alguns continuam promovendo a perda calórica mesmo após o fim da prática. Algumas atividades também promovem outros benefícios. Exemplo são as danças intensas, como zumba e fit dance. Elas trabalham no fortalecimento de braços, pernas e tronco enquanto promovem o emagrecimento e melhoram o condicionamento físico.

Deve-se ressaltar que as dietas duvidosas para “enxugar” alguns quilos podem funcionar, porém, sem mudança de hábitos o peso pode voltar a aumentar e fazer com que a pessoa engorde até mais do que emagreceu. Portanto, o ideal é seguir a orientação de um educador físico e um nutricionista. Os profissionais podem criar a melhor rotina de treinos e refeições para que a pessoa atinja – e mantenha – os resultados desejados.

“Há muitas dietas e remédios milagrosos para perder peso, mas que podem ter efeitos colaterais sérios, afetando a saúde a longo prazo”, alerta Mônica Marques, diretora técnica da Cia Athletica. “Emagrecer com segurança exige uma mudança completa na rotina, que deve incluir exercícios e uma boa alimentação. Além disso, cada metabolismo funciona de uma maneira, ou seja, a dieta que funciona para um pode não funcionar para o outro”.

“Já a corrida não só queima gordura como também diminui a fome e auxilia na melhora da saúde mental. Isso porque o exercício estimula a produção de dopamina, um hormônio responsável pelo bem-estar e controle do apetite. Só não se deve esquecer de utilizar calçados adequados em atividades de alto impacto para evitar lesões nos joelhos e outras articulações”, adiciona Mônica.

Alimentação

Mesmo sendo considerados vilões para quem deseja perder peso, os carboidratos são importantes na alimentação e não devem ser totalmente cortados das refeições. Isso porque esses alimentos se transformam em glicogênio, substância que fornece energia durante a prática de exercícios intensos. O grupo alimentar é prejudicial apenas se consumido em excesso, assim como os demais alimentos.

“Quando a pessoa come demais, a parte que não é consumida pelo organismo é armazenada como gordura. Os carboidratos simples, como farinha branca, são absorvidos mais rapidamente e não se transformam em glicogênio, porém, os carboidratos complexos (alimentos integrais, por exemplo) provocam sensação de saciedade por mais tempo e são utilizados como fonte de energia”, explica a especialista.