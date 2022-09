Fadamipay ultrapassa 5 milhões de transações e chegará em todo o Brasil este ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de setembro de 2022.

O grande fluxo de motoristas em feriados nas estradas paulistas, cerca de seis milhões de acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), é um fator de atraso nas viagens, devido ao tempo gasto em pedágios. Já presente em importantes rodovias paulistas, como CCR RIOSP, Ecopistas e Ecorodovias, a Fadamipay, solução desenvolvida pela Fadami em parceria com a Granito, conquistou recentemente mais uma adesão – a da Concessionária Rota das Bandeiras, que administra as praças de pedágio da Rodovia Dom Pedro, no estado de São Paulo.

O sistema já atendeu cerca de 1 milhão de motoristas, atingindo aproximadamente R$ 50 milhões em volumes financeiros transacionados. O projeto de expansão e implementação em diversas rodovias do país já está em vigor e a perspectiva é atender mais cinco novas concessionárias, dentre elas Tamoios e Renovias, com projeção de estar presente em todas as regiões do Brasil ainda este ano.

O sistema tem como principal objetivo disponibilizar aos motoristas mais alternativas, de forma ágil e segura, na hora de realizar o pagamento das tarifas cobradas pelos pedágios, uma vez que a operação pode ser feita por meio da aproximação do cartão de crédito e débito ou via dispositivo móvel inteligente como carteiras digitais, smartphones e smartwatches.

Para Fábio Marques, CEO da Fadami, desenvolver um dispositivo pensado nas `brechas’ do segmento de pedágio foi o caminho para ser inovador. “O equipamento fica instalado de forma permanente do lado de fora das cabines e na altura do motorista, o que, além de possibilitar maior conforto ao usuário, estima-se que gere menor índice de manutenção para o operador”, completa Fábio.

Em termos de tecnologia, a Granito priorizou oferecer um sistema que respondesse a qualquer situação inesperada que pudesse gerar impacto no processo de autorização de pagamento. Segundo Adriano Del Grande, Diretor de Tecnologia da Granito, segurança e confiança foram os pilares essenciais para o desenvolvimento da solução. “O monitoramento automático da Granito e da Fadamipay, ao notar qualquer risco de indisponibilidade de sistema, aciona imediatamente os protocolos que garantem a continuidade da captura das transações que, após o reestabelecimento, são novamente submetidas ao processo regular sem que haja qualquer impacto para os usuários e sem nenhum risco ou custo adicional para as concessionárias, ainda que a transação seja eventualmente negada pelo emissor do cartão por qualquer motivo”, complementa Adriano.

Sobre as características financeiras do projeto, Bruno Oliveira, Diretor de Negócios da Granito Pagamentos, afirma que os softwares proprietários da companhia permitem que a Granito disponibilize boas condições ao mercado. “Desenvolver a nossa própria tecnologia nos permite trabalhar com segmentos chamados de small tickets. As credenciadoras costumam terceirizar esse processamento por ser de alta complexidade – no caso de pedágios, como sabemos, o ticket médio é baixo e o custo por transação acaba sendo determinante, fazendo com que muitos percam o interesse no segmento”, comenta.

A Granito Pagamentos e a Fadami estiveram presentes no XII Congresso ABCR BRASVIAS 2022 e apresentaram o Fadamipay e seus serviços aos visitantes do evento.