Semana de Tecnologia Metroferroviária traz soluções para a área de transporte

Entre os dias 13 e 16 de setembro, na sede do Instituto de Engenharia (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120, Vila Mariana – São Paulo), acontece a 28ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, promovida pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP). Com o tema “200 anos de independência: trilhos para o futuro do Brasil”, o evento reúne os diversos agentes do setor público e privado envolvidos nos transportes sobre trilhos.

No Metroferr Lounge Experience, uma feira presencial que ocorre no piso do auditório principal do evento e que é dedicada à geração de negócios, diversas empresas apresentam novidades. A Tramontina, além de ser uma das patrocinadoras, lança na Semana de Tecnologia Metroferroviária a linha de Conduletes TG, utilizada na composição de circuitos elétricos aparentes.

A nova linha faz parte de sua estratégia de crescimento: com o lançamento, a Tramontina amplia a sua atuação em importantes setores, como metroferroviário, transporte e mobilidade urbana, infraestrutura, distribuição de energia, industrial, comercial, etc., que requerem produtos e acessórios adequados às normas, a fim de garantir a eficiência do sistema e a segurança das pessoas.

“Os Conduletes TG e os materiais elétricos e de iluminação produzidos pela empresa possuem conformidade com as principais normas de fabricação e desempenho exigidos no Brasil e no exterior. Além disso, a logística dos itens conta com a estrutura do Grupo Tramontina. Temos cinco Centros de Distribuição e escritórios regionais de vendas, que garantem a presença dos produtos nas principais obras de infraestrutura do país”, comenta Roberto Aimi, Diretor Executivo da fábrica de materiais elétricos da Tramontina. “O evento promovido pela AEAMESP é uma excelente oportunidade para apresentar as nossas soluções e a estrutura de atendimento para os diversos agentes que atuam no setor metroferroviário”, completa.

Serviço:

28ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr Lounge Experience 2022

Dias 13/09, das 14 às 18 horas; dias 14, 15 e 16/09, das 9 às 18 horas

Instituto de Engenharia (Av. Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana – São Paulo – SP) https://www.semanadetecnologia.com.br