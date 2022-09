Dia das Crianças: cinco atividades ao ar livre para fazer no feriado

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de setembro de 2022.

O excesso de tempo em frente às telas e a falta de atividade física afligem os pais e mães de crianças da Geração Alpha. Segundo o relatório de tempo de tela, da ONG Internet Matters, de Londres, 54% dos pais que participaram da pesquisa temiam que seus filhos passassem tempo excessivo sentados usando seus dispositivos móveis. Desses, 38% temiam que eles não estivessem se exercitando o suficiente, enquanto 36% acreditavam que isso significaria que seus filhos não tivessem tempo para brincar ao ar livre. Por isso, estimular as crianças a explorarem brincadeiras externas e se conectarem com a natureza vem sendo o grande desafio dos últimos tempos. Segundo dados da Universidade Aarhus, localizada na Dinamarca, as crianças que possuem contato com a natureza têm até 55% menos chance de desenvolver transtornos psiquiátricos ao crescer.

Esses dados são considerados importantes porque servem de alerta para pais que estão cada vez mais ocupados e ausentes da rotina diária de seus filhos. De acordo com Deborah Natacha Davi, líder de recreação e lazer do Recanto Cataratas Thermas Resort, localizado em Foz do Iguaçu (PR), um dos grandes objetivos da equipe de lazer do empreendimento é promover brincadeiras que possam contribuir com a inserção das crianças em atividades simples, fazendo com que eles apenas “brinquem”, saindo por um tempo do ambiente virtual.

Para ajudar neste processo, a líder do Recanto Cataratas comenta que “são atividades que também podem ser executadas em outros locais. Basta usar a criatividade”. Deborah aproveita também para listar algumas dicas de brincadeiras para quem estiver com o filho em casa ou optar por viajar no período, aproveitando o feriado. Segue abaixo:”

Gincana

É uma competição recreativa que tem como objetivo colocar à prova as habilidades físicas ou mentais dos membros de duas ou mais equipes. A brincadeira é dividida em várias modalidades como: cabo de guerra, caça ao tesouro, competições esportivas e artísticas, tarefas lógicas, entre outras.

Mãe-cola

Com objetivo de desenvolver a agilidade, atenção e estimular a socialização entre os pequenos, a brincadeira consiste em escolher uma criança que irá correr e “colar” os demais participantes. A partir do momento em que ele “colar” o participante, ele fica parado, até que outra criança encoste nela para descolar. Depois disso, ela pode voltar para a brincadeira. No entanto, se uma criança for colada três vezes, ela troca de lugar com o colega que estava correndo atrás dos participantes.

Pique-bandeira

O jogo precisa de dois times, cada um de um lado do campo. Nas linhas de fundo, são fincadas as ‘bandeiras’ de cada grupo, que podem ser qualquer objeto: bola, garrafa de água, sapatos, por exemplo. A meta é pegar esse objeto do adversário, sem deixar de proteger o seu, atravessando rapidamente o campo do time contrário sem ser pego.

Pique-esconde

É uma brincadeira em que o objetivo é a criança ficar escondida e não ser encontrada por outra que vai procurá-la com os olhos fechados, até que termine a contagem combinada com os demais participantes. Depois disso, ela pode abrir os olhos e procurar os que estão escondidos. O encarregado de procurar só vence se encontrar pelo menos um dos participantes, antes que algum deles retorne ao ponto de partida (pique). Ou o primeiro dos escondidos que voltar para o ponto de partida vence a brincadeira.

Queimada

É um esporte coletivo em que dois times tentam acertar os oponentes com uma ou mais bolas, evitando serem atingidos. O objetivo das equipes é eliminar os membros do time adversário e sair vencedora do jogo.