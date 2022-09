ABIHPEC é apoiadora oficial da in-cosmetics Latin America 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2022.

A ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos é apoiadora oficial da in-cosmetics Latin America 2022, evento líder de matérias-primas para produtos de HPPC do continente sul-americano e que neste ano terá como tema central a Sustentabilidade.

Nos dias 21 e 22 de setembro, mais de 150 empresas, de 74 países, entre elas grandes fornecedoras globais e nacionais de matérias-primas, estarão presentes na feira, sediada em São Paulo.

A ABIHPEC colaborou com a vinda da in-cosmetics Latam para o Brasil e apoia a feira desde sua primeira edição no país em 2013, evento que vem crescendo a cada ano.

Na edição 2022, a ABIHPEC marcará presença com um estande institucional, onde os frequentadores poderão ter contato com a entidade e suas lideranças, e realizará o já tradicional Workshop INOVAÇÃO ABIHPEC, com o tema “Mudanças Climáticas e Sustentabilidade em um Mundo em Transformação”, em sintonia com as demandas do mercado para os desafios que o planeta enfrenta.

A programação do Workshop contará com a participação de cientistas e especialistas de renome, que trarão questões importantes sobre o impacto das mudanças climáticas nos produtos cosméticos, suas formulações, embalagens, novas apresentações, além da adoção de práticas mais sustentáveis. O workshop irá trazer insights sobre como a inovação pode ser um meio para superar estes desafios.

“Este evento acontece em um momento extremamente importante para toda a indústria de HPPC. Primeiro pela sua retomada, após anos muito desafiadores em consequência da pandemia. Um grande reencontro que possibilita novas conexões entre fornecedores e fabricantes, entre países, movimentando negócios internacionalmente. E também porque a questão da mudança climática é hoje uma preocupação de todos: consumidores, fabricantes e cientistas. Precisamos estar juntos nessa busca de soluções para um mundo mais sustentável”, comenta João Carlos Basilio, presidente-executivo da ABIHPEC.

Workshop INOVAÇÃO ABIHPEC na in-cosmetics Latin America

Nos dias 21 e 22 de setembro, durante a in-cosmetics Latin America, a área de Inovação e Tecnologia da ABIHPEC promoverá um workshop sobre o impacto das mudanças climáticas e sustentabilidade em um mundo em transformação. O evento fará uma imersão no olhar da comunidade científica sobre o real impacto das mudanças climáticas e traçará um paralelo sobre as mudanças em curso provocadas na indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que impactam na produção de cosméticos, formulações, embalagens e suas tendências, além de ações mais sustentáveis para a redução dos impactos mencionados.

O conteúdo do workshop INOVAÇÃO ABIHPEC é direcionado para profissionais da indústria de HPPC, das áreas de pesquisa, desenvolvimento, inovação, negócios, marketing, assuntos regulatórios e demais interessados no tema e no setor.

Palestrantes confirmados no workshop “Mudanças Climáticas e Sustentabilidade em um Mundo em Transformação”:

João Carlos Basilio, presidente-executivo da ABIHPEC

Sérgio Gonçalves, presidente do Conselho Científico-Tecnológico da ABIHPEC e diretor da K4R Consulting

Marcelo Corrêa, diretor do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá/MG,

Andrea Misun Kim, especialista em P&D do Grupo Boticário

João Teixeira, Gerente de Sustentabilidade na Natura & Co Latam

Carlos Praes, executivo de Inovação e P&D da Herbarium

Flávia Addor, diretora técnica do Grupo MEDCIN

Sérgio Oliveira, especialista em proteção solar e suporte a claims de produtos cosméticos

Ricardo Abussafy, Gerente de Logística Reversa do Programa Dê a Mão para o Futuro da ABIHPEC

Carolina Andrade, Diretora do Instituto SENAI de Inovação em Biotecnologia/ SENAI-SP

Antonio Vinicius Bim, Especialista em inovação para ingredientes cosméticos na BASF para América do Sul

Maria Carolina Semprini, R&D Senior Manager na Johnson & Johnson

Cristina Garcia, Diretora Científica Brasil e Mercosul – L’Óreal

Para conferir a programação completa e as condições de participação, basta acessar o portal INOVAÇÃO ABIHPEC.

Sobre a ABIHPEC

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) é uma entidade privada que tem como finalidade representar nacional e internacionalmente as indústrias de todos os portes desse setor, instaladas em todo país, promovendo e defendendo os seus legítimos interesses, por meio de ações e instrumentos que contribuam para o seu desenvolvimento, buscando fomentar a competitividade, a credibilidade, a ética e a evolução contínua de toda a cadeia produtiva.