Estratégias de marketing digital são opções para aumentar a receita

* Por: DINO - 15 de setembro de 2022.

Um estudo conduzido pela Totvs, compartilhado pelo site Mercado & Consumo, revelou que 94% dos varejistas do país já implementaram ao menos um canal de vendas no meio digital. Paralelamente, a Pesquisa Marketing Visão 360º, realizada pelo Mundo do Marketing em parceria com a TNS Research International, demonstrou que 90% de todas as empresas do mundo investem em marketing digital, e a maior parte delas é brasileira.

De acordo com a análise, 54% dos empreendimentos estudados que veem o marketing digital como um elemento indispensável são de pequeno porte, com até 99 colaboradores. Entre os negócios participantes, a maior parte informou que prefere terceirizar a atividade para especialistas e agências.

Na visão de Rogério Leite – sócio-fundador da Criattus Agência de Marketing Digital – a aposta das companhias brasileiras é assertiva, uma vez que o emprego de estratégias de marketing digital, aliado à gestão de negócios, pode otimizar o faturamento das empresas.

“Com as estratégias de marketing digital conseguimos chegar aos clientes potencialmente bons. A grande questão é: a gestão desse negócio também precisa ser eficiente para que esse resultado gerado se transforme em uma crescente no faturamento”, diz ele.

Nesse ponto, o especialista destaca a importância da gestão eficiente de todo o processo da jornada de compra do consumidor, tornando-se essencial o uso de um CRM (Customer Relationship Management, na sigla em inglês – Gestão de Relacionamento com o Cliente, em português), além de qualificar a equipe e ter um processo bem definido

Leite observa que algumas estratégias e técnicas sempre foram usadas por empresas de diversos setores e portes, porém, com o uso da tecnologia, tornou-se possível potencializar e mensurar os resultados. “Desde o início da internet as estratégias de marketing digital foram o diferencial para o crescimento dos negócios.”

Para o sócio-fundador da Criattus Agência de Marketing Digital, as empresas devem entender que, em um mercado concorrido e competitivo, é essencial investir em uma estratégia de marketing digital que seja, de fato, eficiente.

“Mesmo com os investimentos em ferramentas e estratégias assertivas, é preciso entender que não será somente o marketing digital que irá alavancar o seu faturamento, mas que ele fará parte de um processo”, ressalta.

Para mais informações, basta acessar: https://www.criattus.com.br/