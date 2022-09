Expo ISP Expedição debate temas da Internet e Telecom em Manaus

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2022.

Os principais provedores de internet e operadoras regionais de Manaus se conectam na EXPO ISP, um dos maiores eventos do mercado brasileira de Internet e Telecom, nesta quinta-feira, 15, a partir das 8h, no Centro de Convenções da cidade (Av. Djalma Batista, 2100).

O objetivo do evento é gerar novos negócios e fortalecer o networking entre as empresas, além de discutir temas como saúde organizacional, internet via satélite, certificação das redes ópticas de forma inteligente, provedor de alta performance, galvanização a fogo e sua importância na área de telecomunicações, XGS-PON e suas aplicações no mercado atual e fusões e testes.

Para debater os assuntos de interesse do setor estarão presentes o consultor organizacional e CEO do GrupoEx, Mário Ribeiro; o engenheiro eletricista Eduardo Ken; o engenheiro de telecomunicações Deusomir Junior; o especialista em marketing estratégico e diretor de Vendas Brasil na Sencinet, Rafael Vera; o analista e desenvolvedor de sistemas e analista Comercial na Parks S/A Comunicações Digitais, Patrick Freitas Pinheiro; a gerente de distribuição na ATN, Ana Paula Bernardes e o executivo de contas, Marcos Daniel.

Além de promover palestras, o evento reúne os principais profissionais, empresas e especialistas em ISP para apresentar as principais tendências e avanços do segmento, contribuindo na formação dos participantes e preparando-os para novas e maiores oportunidades de crescimento.

Os expositores confirmados são as empresas Atelco, D-Link, Asitec, ATN, Datora, Distek, DJR Consultoria, FIBERSUL, FIBRASIL, FIOS, FonNet, G8, Hot Sat, Icom, Maxprint ISO, Megatron, Parks, PlayHub, Grupo Mundial ISP, Precision, SCM, Sencinet, SUMEC, TecWi, Technobox, Telke, Unix, Upix e Wec.

Apoiando o evento estão as organizações ABEOC BRASIL, Abott´s, Abramulti, ABRATEX, Anid, ANPIT, APIMS, APPIT, APRIAM, APROVASF, Aprove Brasil, ASPEAL, ASPRO, BOT, Café Ideia, TTHBRASIL, Infra News Telecom, Loucos da Telecom, SESC, Microtel, ProBahia, Redetelesul, Senesba e SINET.

A Start Produções é a organizadora do encontro e especialista em eventos inovadores, voltados para o expositor e seus visitantes, buscando trazer aos seus clientes o melhor das feiras corporativas e de negócios.

Para ficar por dentro dos próximos eventos, basta acessar https://expedicao.expoispbrasil.com.br/.