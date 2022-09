Instituto Internacional de Identificação será lançado nesta sexta, dia 16

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2022.

Na manhã desta sexta-feira, 16 de setembro, será lançado o Instituto Internacional de Identificação – InterID, em evento online e gratuito organizado pela entidade. Entre as finalidades do InterID estão a promoção do direito à identidade civil a todos os indivíduos, o apoio, a divulgação e o fomento à adoção das melhores práticas, tecnologias e tendências globais no tocante ao tema da identificação, bem como realizar eventos e produzir estudos, pesquisas e pareceres.

Idealizado e fundado por Célio Ribeiro, diretor-presidente do InterID e uma das maiores referências no tema da identificação, o instituto também desenvolverá ações a partir da interação com entidades governamentais, privadas e do terceiro setor, além de apoiar a integração e o processamento de informações da área de identificação com vistas à prevenção a fraude em processos de negócio.

Também são fundadores do InterID o especialista em tecnologias de processamento de dados multibiométricos e consultor oficial da ONU na área de segurança pública, Carlos Collodoro, e Cláudio Machado, profissional com mais de 20 anos de experiência em atividades ligadas ao ecossistema da identidade do cidadão, incluindo o Registro Civil, a Identificação Civil, os Cadastros Administrativos e a Identidade Digital.

16 de setembro, Dia Internacional da Identidade

O lançamento do Instituto coincide com o Dia Internacional da Identidade, data idealizada a partir do item 16.9 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabelece que todas as nações têm a obrigação de, até 2030, conceder aos seus cidadãos uma identidade legal, devendo ainda constar o próprio registro de nascimento.

“Este é o dia que elegemos para iniciar oficialmente as atividades do InterID. Mais do que felizes, estamos conscientes do tamanho da missão de promover o direito à identidade civil e representar pauta tão importante perante a sociedade. Identificação é o primeiro direito social da pessoa humana, perpassando toda sua existência. Com muito entusiasmo, convido a todos que participem do evento de lançamento do InterID, online e 100% gratuito, e que também comuniquem aos seus contatos sobre o início deste que é um projeto promissor, relevante e bastante desafiador”, comentou Célio Ribeiro, fundador e diretor-presidente do InterID.

Lançamento do InterID

Dia 16 de setembro de 2022

Às 9h, horário de Brasília

Para se inscrever, basta clicar aqui