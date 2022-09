Procura por estética avançada aumenta nos últimos meses

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de setembro de 2022.

Na pesquisa Censo 2016 da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), 1.218 pessoas foram entrevistadas. 80% delas disseram já ter realizado algum procedimento estético esse ano e dentre elas, 56% faziam parte do público feminino.

Quanto aos tratamentos, os mais buscados são: preenchimento, toxina botulínica, peeling, laser, suspensão com fios, secagem de vasinhos e aplicação de enzimas.

Muitas pessoas enfrentaram algum problema relacionado à autoestima durante a pandemia. Entretanto, uma grande parte da população ainda tem receio de enfrentar procedimentos cirúrgicos para melhorar algum aspecto de beleza – fator que aponta para os procedimentos de estética avançada não cirúrgicos como resolução do problema.

Sabendo disso, diversos spas e clínicas de estética começaram a se especializar no assunto.

Procedimentos de estética avançada combinam tratamentos de beleza com segurança para o paciente

De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é possível afirmar que a procura atual por tratamentos estéticos é a maior dos últimos anos, principalmente pelos procedimentos não invasivos, e a busca deve continuar em alta pelos próximos meses.

“Isso ocorreu porque, durante a pandemia, muitas pessoas passaram mais tempo em casa e precisaram lidar com questões de aparência física como nunca haviam lidado anteriormente. O fato de passar na frente do espelho todos os dias e participar de chamadas de vídeo fez com que pessoas notassem algum detalhe e desejassem mudar algo fisicamente. Esses incômodos passaram a impactar de forma negativa a saúde mental e até mesmo o desempenho profissional”, relata Veronica Favoni, biomédica esteta da rede de spa Espaço Prana.

Por outro lado, existem pessoas que possuem grande insegurança em passar por procedimentos cirúrgicos. Esses fatores combinados fizeram com que as pessoas buscassem por uma solução que englobasse segurança e resolução do que era incômodo, apontando para os procedimentos de estética avançada não invasivos. “Esses tratamentos permitem que o público possa amenizar manchas, estrias, celulites, preencher alguma área do rosto, reparar algum detalhe em poucas sessões e com cuidados básicos”, continua.

Além dos benefícios para a aparência e saúde, os procedimentos estéticos exercem um efeito positivo na autoconfiança, beneficiando outras áreas da vida do paciente, como a vida profissional, social e amorosa. Esses são outros fatores que fazem com que as pessoas busquem cada vez mais as clínicas de estética e spas.

Depoimentos de pessoas mostram que essa tendência deve continuar em alta

Alana Pereira, de 28 anos, residente na cidade de São Paulo, conta como foi o processo do desejo de modificar algo fisicamente até encontrar um local próprio para a realização do procedimento:

“Fiquei em home office desde o começo da pandemia até agora. Minha mesa de trabalho fica em frente ao espelho, o que me levou a desejar preencher algumas áreas do rosto, como olheiras e lateral da boca. Assim que as regras de enfrentamento à pandemia foram ficando mais brandas, comecei a buscar por locais de São Paulo que me indicassem o que eu realmente poderia fazer para melhorar as minhas queixas sem que eu precisasse passar por algo cirúrgico, o que estava fora de cogitação para mim. Quando encontrei, fiquei muito feliz.”

Os homens representam o menor público a procurar por tratamentos estéticos. Entretanto, o percentual de pessoas do sexo masculino que buscam por procedimentos de beleza têm aumentado gradativamente. Felipe Freitas, de 34 anos, é consultor de negócios e também reside na cidade de São Paulo. Ele conta como foi essa busca:

“Eu nunca tive muitas inseguranças com a minha aparência física, mas passando tanto tempo em casa, comecei a perceber que gostaria de mudar algumas coisas em mim. Cheguei até um spa que foi indicado por uma amiga, mas sem saber ao certo quais procedimentos eu gostaria de fazer. Os profissionais me ouviram atentamente e me ajudaram a descobrir o que eu realmente desejava melhorar. Claro que eu não queria nada muito brusco, muito menos invasivo, eram coisas ‘bobas’, mas que começaram a me incomodar, por isso busquei uma solução.”

O que é preciso saber antes de se submeter a esses procedimentos

Na ânsia de resolver rapidamente questões de aparência, muitas pessoas podem cair em verdadeiras armadilhas, se submetendo a procedimentos em locais que não estão aptos para a realização, piorando as queixas:

“As pessoas que buscam por esses procedimentos devem verificar se o local possui estrutura para recebê-las e para executar os tratamentos. Vale a pena conferir se os profissionais são realmente certificados e capacitados, se os produtos são de qualidade e se você realmente pode ter segurança para realizar aquele procedimento naquele local”, relata Verônica Favoni.

“Outra dica muito importante é verificar as avaliações de outros clientes, no Google ou através das redes sociais. Um spa ou uma clínica de estética que possui muitas avaliações negativas não deve ser a sua escolha, mas sim um local que possui muitos pacientes satisfeitos com os procedimentos”, continua.

Alguns estabelecimentos ainda oferecem avaliação gratuita caso o paciente deseje mudar algo em sua aparência física, mas não sabe ao certo qual o procedimento seria o ideal para ele.

Lembrando que a maioria dos tratamentos de estética avançada são realizados por sessões. O acompanhamento com o profissional da clínica ou do spa é essencial para que este plano de sessões atinja o resultado esperado do paciente.

Por fim, a previsão da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que, até o final deste ano de 2022, haja um aumento de 189% na procura de procedimentos de estética avançada e não invasivos.

O Espaço Prana está há mais de 16 anos no mercado de spa urbano e desde 2020 no mercado de estética avançada, além de contar com quatro unidades na cidade de São Paulo e uma unidade em Barueri.