Com recorde de inscrições, começa a votação no Prêmio Impactos Positivos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 16 de setembro de 2022.

Até o dia 20 de novembro, a plataforma do Prêmio Impactos Positivos 2022 está aberta para receber os votos do público nas categorias negócios de impacto (empresas) e ecossistema de impacto (comunidades, dinamizadores e médias e pequenas empresas), bem como para indicação dos homenageados do ano (cidadão, instituição e comunicador de impacto). Os vencedores em cada categoria serão conhecidos na cerimônia de premiação, que acontecerá no dia 30 de novembro.

E não será uma tarefa fácil escolher os melhores desta terceira edição. O Prêmio Impactos Positivos 2022 registrou 265 inscrições, praticamente o dobro de 2021, vindas de todas as regiões do Brasil. “Ficamos muito entusiasmados com esse crescimento, isso mostra que os negócios e o ecossistema de impacto estão ganhando cada vez mais espaço em todo o Brasil”, afirma Gisele Abrahão, idealizadora do prêmio. “Só temos a agradecer a todos os que nos ajudaram, de alguma forma, a conquistar esse número de inscritos e, assim, reconhecer o que vem sendo feito de inovador e criativo para fazer o bem e trazer mais impacto positivo ao nosso país”, completa.

O eixo temático com maior número de inscritos é Educação, Cultura, Economia Criativa e Tecnologia da Informação (95 projetos), seguido por Biodiversidade, Bioeconomia, Tecnologias Verdes e Indústria Sustentável (79) e por Cidadania, Direitos Humanos e Sociedade (39). Já em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), todos foram contemplados pelos inscritos, com destaque para os ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico, com 125 projetos), 12 (Consumo e Produção Responsáveis, com 109) e 10 (Redução das Desigualdades, com 104).

“A quantidade e a variedade de projetos inscritos mostram que os empreendedores brasileiros estão buscando cada vez mais desenvolver negócios de impacto inovadores. Esperamos que o Prêmio Impactos Positivos, ao dar visibilidade ao que vem sendo feito por esses empreendedores, inspire outros a seguir o mesmo caminho, contribuindo para a superação de muitos dos desafios existentes hoje no Brasil”, diz Philipe Figueiredo, coordenador de Startups e Ecossistema de Inovação do Sebrae, patrocinador oficial da edição 2022.

Para participar da votação, é só acessar www.impactospositivos.com, fazer um cadastro e escolher o seu preferido nas categorias disponíveis.

Próximas etapas do Prêmio Impactos Positivos 2022

1 de setembro – 30 de setembro

Votação para as categorias “Negócios de Impacto” e “Ecossistema de Impacto” e indicação para as homenagens “Cidadão de Impacto”, “Instituição de Impacto” e “Comunicador de Impacto”.

1 de outubro – 31 de outubro

Definição dos TOP 10 finalistas de cada categoria (negócios de impacto e ecossistema de impacto) e votação para a próxima fase do prêmio.

1 de novembro – 20 de novembro

Definição dos TOP 3 finalistas de cada categoria (negócios de impacto e ecossistema de impacto).

30 de novembro

Evento de entrega dos prêmios aos vencedores de cada categoria e aos homenageados do ano.