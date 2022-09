Dicas podem garantir segurança e conforto no uso das lentes de contato

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de setembro de 2022.

O uso de lentes de contato consiste numa opção segura para substituir os óculos, desde que sejam usadas da forma correta e com os devidos cuidados de conservação e higiene. Segundo a Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea (SOBLEC), estima-se que dois milhões dos brasileiros usam lentes de contato. O uso incorreto de lentes pode causar problemas diversos que vão desde uma simples irritação até mesmo o aparecimento de úlceras que podem levar à necessidade de um transplante de córnea.

Segundo a farmacêutica e supervisora de treinamentos do Laboratório Teuto, Magali Tamas, grande parte dos usuários de lentes de contato desconhece os riscos e os cuidados adequados. “Diversos estudos concordam sobre a necessidade de haver movimentos de educação e conscientização sobre o assunto e de que se trata de uma questão de saúde pública”, explica.

Pensando nisso, Magali preparou 4 pontos com dicas para informar sobre a forma mais segura e confortável de uso das lentes de contato.

1- Limpeza das lentes – o processo de higienização sempre começa pelas mãos que devem ser lavadas antes de manusear as lentes. O estojo também deve ser limpo com a própria solução multiuso usada nas lentes e não com água, sendo recomendada a troca do estojo a cada 3 meses. Em relação à limpeza das lentes, ela deve ocorrer antes e após o uso, sempre com uma solução multiuso específica para cada tipo de lente de contato.

2- Cuidado ao colocar e retirar as lentes dos olhos – é importante seguir todas as orientações do oftalmologista quanto à forma correta de colocar e retirar as lentes e ficar atento também para não inverter as lentes do olho direito com o esquerdo.

3- Respeitar o tempo de uso das lentes – além de possuírem data de validade que precisa ser rigorosamente respeitada, as lentes de contato não devem ficar por muitas horas consecutivas nos olhos. O ideal é não ultrapassar mais de 10 ou 12 horas seguidas com as lentes. É importante ter atenção para não dormir e nem entrar em mar ou piscina com lentes de contato.

4- Usar lubrificantes oculares – o uso de lentes de contato dificulta a lubrificação dos olhos e favorece o ressecamento ocular principalmente quando associado a outros fatores predisponentes como poluição, ar seco e tempo excessivo na frente de equipamentos eletrônicos. Por isso, é importante ter sempre à mão lubrificantes oculares que lubrificam de forma prolongada os olhos e tornam mais confortável o uso das lentes de contato.