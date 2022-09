Mercado de Serviços e Software de RPA chegará a US$ 20 bi

16 de setembro de 2022.

Na pesquisa intitulada “Robotic Process Automation – Thematic Research”, publicada no dia 15 de agosto, a instituição GlobalData revelou que o mercado global de software e serviços de RPA chegará a US$ 20 bilhões. O estudo indica que o mercado de RPA continuará crescendo até 2030, atingindo o valor supracitado, tanto no âmbito de softwares como em serviços, impulsionado pela pandemia de COVID-19, que aumentou a necessidade de rápida adaptação tecnológica para otimizar processos.

Este dado recente acompanha o que revelou relatório do grupo Gartner, que indicou um tamanho de mercado de serviços de RPA de US$ 2,9 bilhões no ano de 2022, um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior.

“A COVID-19 destacou a necessidade de coordenar automação em diversos segmentos de negócios. Isso acelerou o desenvolvimento do RPA como uma ferramenta ampla de automação”, afirma Nicklas Nilsson, consultor da GlobalData.

O pesquisador também ressalta que a integração de Inteligência Artificial (IA) e o fortalecimento de ferramentas mais acessíveis (low-code) com suporte em Nuvem é uma tendência para as empresas do setor de RPA para os próximos anos.

Serviços maior do que software

A pesquisa destaca que o mercado de serviços de RPA será maior do que o de software, seguindo a tendência global de aumento do mercado de Software-as-a-Service (SaaS), que deve chegar a US$ 716 bilhões em 2028, de acordo com relatório da Fortune Business Insights.

“É a tendência natural do mercado de adotar o SaaS para entregar o melhor serviço por valores compatíveis com a realidade do cliente final; empresas que desejam gerar um fluxo de receita recorrente, devem considerar o RPA-as-a-Service para seus portfólios”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing da ElectroNeek Robotics, empresa de software de RPA.