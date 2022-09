Mercado de beleza é o segundo com maior número de empresas ativas no Brasil

* Por: DINO - 16 de setembro de 2022.

Em dois anos, o Brasil abriu 343 mil salões de beleza, conforme dados de um balanço realizado pelo jornal O Estado de S.Paulo. O mercado, que congrega cabeleireiros, manicures e pedicures, é o segundo com maior número de empresas ativas e um dos três que mais abrem CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) no país.

Segundo o levantamento, o setor abriu mais de 11 mil negócios em junho, número 28,5% acima do registrado em 2020 e 4,4% maior que o alcançado em 2021. Com isso, o Brasil se tornou o quarto maior mercado consumidor do mundo nessa área de salões de beleza, ainda conforme publicação do Terra.

O segmento de Saúde, Beleza e Bem-Estar ganhou destaque entre as doze áreas do setor de franquias que alcançaram o melhor faturamento em março, com 13,4%. De forma conjunta, a receita das franquias cresceu 8,8% no período analisado, passando de R$ 39,881 bilhões para R$ 43,380 bilhões, segundo dados da “Pesquisa de Desempenho – 1º trimestre de 2022”, da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Ainda em março, a corrente de comércio do setor de HPPCA (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) atingiu US$ 130,6 milhões (R$ 683,63 milhões), registrando um aumento de 3,3% em relação a igual período do ano anterior, que foi de US$ 126,4 milhões (R$ 661,64 milhões).

A informação é da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), que também indica que o saldo da Balança Comercial apresentou superávit no valor de US$ 3,7 milhões, revertendo o saldo deficitário de março de 2021, que foi de US$ 5,9 milhões (R$ 30,88 milhões).

Em um cenário de crescimento contínuo e perspectivas positivas para o setor de beleza, o segmento de extensão de cílios é um dos principais nichos de atuação para profissionais da área – ainda que não existam dados estatísticos específicos sobre a aplicação do procedimento no país.

“É possível perceber um aquecimento do mercado de cílios neste período de abertura após o momento mais crítico da pandemia”, afirma Angela de Azevedo do Nascimento – mais conhecida como Angel Beauty -, CEO da Angel Beauty Academy, empresa desenvolvedora do método “Hyper Fio a Fio” de alongamento de cílios.

Na avaliação da empresária, no nicho da beleza, e mais especificamente, no ramo dos cílios, este mercado sempre se mostrou fértil. “Mesmo em anos difíceis como foram os últimos, nossa área só cresceu e prosperou”, pontua.

Para mais informações, basta acessar: https://hyperfioafio.com/