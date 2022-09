Mesas TI volta ao formato presencial e traz palestra sobre ESG

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de setembro de 2022.

O Mesas TI, um dos eventos mais tradicionais da TI gaúcha, realizado pelo SEPRORGS, retorna ao seu formato presencial, após dois anos em versão online.

A nova edição será no dia 23 de setembro, a partir das 11h30, no Deville Prime Porto Alegre, com a palestra “Inovação, o Motor do ESG”, ministrada por Odivan Cargnin, diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores da Irani Papel e Embalagem S.A., empresa listada no Novo Mercado da B3, e da Companhia Habitasul de Participações.

Vice-presidente do IBEF-RS e Conselheiro Tesoureiro da Pan American School of Porto Alegre, além de investidor na startup Razonet Contabilidade Digital, o especialista trará uma visão completa e detalhada sobre o conceito e estratégias de Governança Ambiental, Social e Corporativa, tradução para o português da sigla ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

“O Mesas TI sempre foi um espaço para troca de conhecimento e networking. Além de assistir a grandes palestras, sempre com nomes de destaque do nosso mercado, os participantes têm a oportunidade de estreitar convivências e, por que não, gerar negócios”, comenta o presidente do SEPRORGS, Rafael Krug. “Voltando ao formato presencial, após os anos em que acompanhamos a transformação demandada pela pandemia e digitalizamos o evento, agora o Mesas TI traz ainda mais a chance de reencontros, de arejar ideias e estabelecer contatos frutíferos”, complementa.

O evento tem patrocínio Gold da DBC Company e 2Cloud, e Silver da Dinamize. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected]