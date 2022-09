Pequenas empresas podem ter um impulsionamento gigante no mercado digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de setembro de 2022.

Em um mercado cada vez mais conectado ao digital, fica evidente a importância dos micro e pequenos empresários saberem como divulgar o seu negócio, assim como estar atualizado às principais tendências desse mercado que não para de crescer.

Para se ter um diferencial, estando acima dos concorrentes, obter um conhecimento abrangente dos seus serviços, produtos e clientes, é fundamental saber usar as informações a favor da empresa.

“Se engana quem acredita que somente as grandes empresas devem se preocupar com a propaganda digital. Um marketing bem estratégico, pode ser tornar o grande diferencial no seu negócio, frente a concorrência”, afirma Tarsila Moratelli.

E o marketing digital é uma forma para promover os serviços e produtos de um negócio, pois os hábitos de compra do consumidor mudam constantemente, com isso estão comprando cada vez mais pelo online.

“A rede social, no processo de venda, cresce muito mais quando as marcas se relacionam com os seus clientes. Não é só colocar o produto à venda com o preço exposto e esperar a chuva de pedidos. A empresa precisa criar um relacionamento com esse público, para que visualizem o valor desse produto e não o preço final dele”, afirma Tarsila Moratelli, CEO da empresa TriLike Marketing e Tecnologia.

De acordo com a pesquisa TIC Domicílios, o Brasil tem mais de 126,9 milhões de pessoas com acesso à internet. Isso significa que é possível alcançar, por meio do marketing digital, um número considerável que alcançará mais da metade da população nacional.

“O grande diferencial do marketing digital para negócios é a estratégia personalizada. Com tantas empresas online, sai na frente quem souber segmentar o público e preparar uma estratégia de comunicação adequada para cada etapa do funil de vendas”, afirma Tarsila Moratelli.

O marketing digital é para todos, mas apresenta um mundo cheio de oportunidades para as Micro e PMEs, ainda mais em um ambiente no qual a tecnologia se reinventa todos os dias.

