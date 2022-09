SJCampos é certificada como primeira Cidade Inteligente Brasil

Compartilhe Facebook

16 de setembro de 2022.

São José dos Campos, cidade da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, com quase 730 mil habitantes, recebeu recentemente da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) a certificação de primeira Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável do Brasil, de acordo as normas internacionais ISO (International Organization for Standardization).

A certificação foi concedida com base em três normas internacionais NBR ISO (37120, 37122 e 37123) regulamentadas pelo World Council on City Data, instituição ligada à ONU (Organização das Nações Unidas). No mundo 79 cidades possuem a mesma certificação, que considera 276 indicadores para avaliação. Cada uma das normas internacionais utilizadas avalia tópicos essenciais para o bom funcionamento do município. A NBR ISO 37120 refere-se à qualidade de vida e sustentabilidade; a ISO 37122, à tecnologia; e a ISO 37123, à capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e à economia da cidade, chamado de resiliência.

As cidades inteligentes são caracterizadas pela utilização generalizada de tecnologias aliada ao desenvolvimento socioeconômico, com vistas para a melhoria da qualidade de vida da população. Nesse ponto, São José dos Campos destaca-se com o CSI (Centro de Segurança e Inteligência), considerado o melhor projeto de segurança do país, e com a aplicação da IoT (em inglês, Internet of Things) em vagas de estacionamento rotativo, para informar aos motoristas onde há concentração de locais vagos para estacionar.

Além disso, outros pontos avaliados que contribuíram para certificar São José dos Campos também tiveram relevância, como o sistema de coleta de resíduos, coleta e tratamento de esgoto, cobertura de 100% da área urbana e rural com lâmpadas LED e, é claro, a recém lançada Linha Verde, um corredor de ônibus sustentável com utilização de veículos 100% elétricos.

Um importante passo para o município

O processo de certificação fomenta e atrai novos investimentos na cidade, uma vez que os indicadores avaliam diversos setores, como serviços urbanos, qualidade de vida, sustentabilidade, tecnologia e gestão pública.

“A certificação garante a São José dos Campos uma visibilidade maior, trazendo para o município novos investidores, os quais podem contribuir com o desenvolvimento da cidade, inclusive na expansão do setor imobiliário”, conta Pedro Júnior, CEO e fundador da imobiliária i9vale.

São José também foi certificado como Resiliente, que trata da capacidade de prevenção e ação diante de desastres naturais e sobre a economia da cidade, conquistando o nível ouro nesse título.

Para padronizar a certificação a ABNT, em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, fez a adoção e validação desses indicadores. Dessa forma, o Parque Tecnológico pode ser contatado por outros municípios para mapear os indicadores e verificar se o município possui os requisitos necessários para a certificação.