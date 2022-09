Campanha quer engajar população do Paraná na reciclagem de lâmpadas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2022.

A campanha “Queimou? Reciclou”, desenvolvida pela agência de marketing Sr. Jorge para a Reciclus, tem o desafio de conscientizar e incentivar mais de 15 milhões de pessoas em todo país a fazer o descarte correto de lâmpadas fluorescentes.

A Reciclus é uma associação sem fins lucrativos responsável pela implementação de pontos de entrega de lâmpadas usadas em estabelecimentos comerciais em todos os estados do Brasil, e que já coletou e deu destinação ambientalmente correta a mais de 24,9 milhões de unidades no país.

Em nível nacional, a estratégia da campanha foi desenhada pela agência Sr. Jorge considerando os meios digitais, como Meta Ads, Google Ads, display e YoutTbe, além de microinfluenciadores. Mas é no estado do Paraná, onde a Reciclus tem o desafio específico de instalar novos pontos de entrega inicialmente em 75 cidades, com perfis bem diferentes, que foi preciso utilizar ferramentas online e offline na divulgação.

“Complementando os anúncios em rádios de todo o estado paranaense, o planejamento incluiu carros de som para divulgar os pontos de entrega e naquelas com menor número de habitantes, anúncios em saco de pão. Afinal, todo mundo compra pão, não tem lugar melhor para se comunicar com o público nas cidades pequenas”, explica Letícia Suher, diretora fundadora da agência.

“A estratégia foi um verdadeiro jogo de tetris, pois não poderíamos deixar ninguém de fora. Trazer essas mídias mais tradicionais e conectá-las ao digital, aos influenciadores, nos permite dar amplitude à mensagem da Reciclus”, explica Letícia.

Além das ações realizadas pela agência que ocorrerão até o final de 2022, a Associação conta com o Programa Reciclus na Escola, que oferece conteúdo online desenvolvido pelo professor e youtuber Samuel Cunha para ensino fundamental e médio, além de jogos online e materiais de apoio. E ainda, em parceria com a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), a Reciclus lançou em março deste ano a Cartilha do Bem, que orienta o público infantil sobre a importância de reciclar e reutilizar resíduos.

A Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de lâmpadas do Brasil, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa. Atualmente conta com 3.306 pontos de entrega em 747 municípios de todos os estados do Brasil.

A iniciativa envolveu diversos segmentos da sociedade e atende à determinação da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), a Lei Federal nº 12.305/2010 que fala na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e na logística reversa (LR) como soluções para o descarte correto de itens que podem causar danos ao meio ambiente.

Mais informações: www.reciclus.org.br