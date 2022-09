Empresa apresenta soluções durante a The Logistics World Summit & Expo no México

19 de setembro de 2022.

Com o objetivo de fomentar e promover seus produtos no mercado internacional, a Opticon – multinacional especializada em soluções de alta tecnologia para estruturas varejistas – participou da The Logistics World – Summit & Expo, que aconteceu nos dias 17 e 18 de agosto, no Centro Citibanamex, na cidade do México.

Reunindo os principais desenvolvedores de produtos e serviços logísticos da região, o evento recebeu mais de 20 mil visitantes ao longo de dois dias, além de reunir 350 empresas expositoras do mundo todo, como EUA, Canadá, Brasil e Europa, para apresentar as novas tecnologias para negócios dos setores de Veículos Comerciais e Industriais, Serviço, Transporte, Logística, Equipamento e Tecnologia, entre outros.

A Opticon apresentou seus lançamentos para que os participantes pudessem conhecer as novidades da empresa, além de aproveitar a oportunidade para apresentar Cases de Negócio. No stand da empresa foi montada uma loja autônoma, equipada com etiquetas eletrônicas para a precificação dos produtos e o sistema TAP to GO permite que os compradores paguem suas compras apenas encostando o cartão na etiqueta eletrônica de preços da gôndola, sem precisar enfrentar filas.

Entre outros lançamentos, estarão disponíveis os terminais Android e os leitores vestíveis para que os clientes pudessem experimentar e comprovar a melhora de eficiência nos seus processos.

Outra solução apresentada no evento são as etiquetas eletrônicas que agora contam com uma solução que facilita a instalação e controle das lojas com esta tecnologia. Com uma nova Base de Rádio, a EBS-50 permite que o sistema de etiquetas eletrônicas seja instalado, sem a necessidade de servidor adicional e com controle através da nuvem/web.

Conforme Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon: “nossa participação teve como objetivos a construção de imagem, contato com os tomadores de decisão da indústria, bem como apresentar e demonstrar nossos produtos e soluções, apresentar protótipos para feedback do mercado, efetivamente, transparência do mercado, obter informações de mercado de concorrentes e clientes”.

“A importância de eventos desse tipo para o setor é imprescindível, pois aproxima os visitantes das tecnologias que estarão presentes no mercado varejista nos próximos anos. O evento oferece oportunidades de networking e apresenta novas tecnologias e soluções inovadoras para o mercado, é essencial para o nosso negócio”, concluí Jalale.

Fundada em 1976, a Opticon está presente em mais de 65 países fornecendo soluções de tecnologia para etiquetas de prateleiras eletrônicas, sinalização digital e equipamentos adaptáveis a todo tipo de estrutura varejista.

www.opticon.com