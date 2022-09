Pesquisa aponta que empreendedores brasileiros são otimistas com mercado digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 19 de setembro de 2022.

Pesquisa elaborada pela GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY), empresa que prepara os empreendedores para o dia a dia do mercado digital, mostra que os empreendedores brasileiros estão otimistas quanto ao futuro e acredita cada vez mais nas ferramentas digitais para desenvolver seus negócios no futuro próximo. Dentre os entrevistados no Brasil, 90% afirmaram estar confiantes no e-commerce para ajudar seus negócios a crescer. Dos empresários ouvidos, 55% disseram esperar que seus negócios cresçam bastante, e outros 35% responderam que esperam ter algum crescimento nos empreendimentos.

A pesquisa aponta ainda que 73% dos empreendedores brasileiros planejam mudanças significativas em seus negócios no futuro. Desses, 83% responderam que pretendem usar mais ferramentas digitais, 22% disseram que irão começar a digitalizar seus negócios pela primeira vez, e 41% desses entrevistados possuem planos para aumentar o número de funcionários.

“Os resultados da pesquisa revelaram que os empreendedores brasileiros acreditam que ter uma presença digital para uma pequena empresa pode trazer benefícios significativos e ajudar seus negócios a se expandirem e crescerem”, disse Luiz D’Elboux, Country Manager da GoDaddy no Brasil

O empresário Natanael Martins, dono de uma oficina de reparação automotiva em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um exemplo de pequeno empreendedor otimista com o futuro dos negócios e da importância das ferramentas digitais. “Estamos evoluindo passo a passo, oferecendo serviços diferentes e melhores”, disse Martins. “A via digital tem sido importante na divulgação de nossos serviços e, em breve, pretendo expandir minha oficina e oferecer novos serviços.”

A pesquisa da GoDaddy também mostra a variedade de ferramentas digitais que os empreendedores brasileiros planejam usar. Dentre os recursos que eles afirmam pretender implantar em breve inclui marketing digital; criadores de conteúdo; loja online; construtor de sites e e-mail profissional, Entre 47% e 31% dos empreendedores planejam usar essas ferramentas online em uma variedade de combinações.

“Esta pesquisa mostra que os empreendedores brasileiros estão interessados em aumentar a presença digital em seus negócios de uma forma mais holística, utilizando uma pluralidade de ferramentas.”, disse Luiz D’Elboux.

A pesquisa, realizada pela Scout Digital Research em junho de 2022, ouviu 300 empresários brasileiros, de todas as regiões do país, de empreendedores individuais a empresários com até 25 funcionários. O nível de confiança do estudo é de 95% e a margem de erro é de 5,65%, para mais, ou para menos.

“Trechos originalmente publicados em: https://olhardigital.com.br/2022/09/13/guia-do-empreendedor/mercado-digital-empolga-empreendedores-brasileiros-aponta-pesquisa/“